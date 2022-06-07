Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Для того, щоб отримувати виплати, члени родини мають звернутися із заявою на ім’я командира військової частини.
До заяви додаються:
- копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);
- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
- копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
- копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності); копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Командир військової частини розглядає подані документи протягом 15 днів та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення.
Право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців мають наступні категорії:
- дружина або чоловік військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем;
- законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка);
- особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей).
Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон, заручниками або визнання безвісти зниклими чи загиблими.
Проте виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертували, не здійснюється.
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