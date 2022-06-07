За військовослужбовцями, захопленими в полон, заручниками або безвісти зниклими зберігаються виплати у розмірі щомісячної погодинної оплати праці за останнім місцем служби, а також надбавки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Для того, щоб отримувати виплати, члени родини мають звернутися із заявою на ім’я командира військової частини.

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності); копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Командир військової частини розглядає подані документи протягом 15 днів та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення.

Право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців мають наступні категорії:

дружина або чоловік військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем;

законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка);

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей).

Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон, заручниками або визнання безвісти зниклими чи загиблими.

Проте виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертували, не здійснюється.