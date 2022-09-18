Президент РФ Володимир Путін керував відродженням тактики впливу, прагнучи з тіні підірвати демократію по всьому світу. Російський уряд таємно направив понад 300 мільйонів доларів політичним партіям у понад двох десятках країн, намагаючись схилити їхню політику на користь Москви з 2014 року. Зокрема росіяни стали діяти через соціальні мережі.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Активістка Лінда Сарсур прокинулася 23 січня 2017 року, зайшла до інтернету та відчула себе зле. Напередодні у вихідні вона стояла у Вашингтоні на чолі Жіночого маршу, мобілізації проти колишнього президента Дональда Дж. Трампа, яка перевершила всі очікування. Натовп почав збиратися ще до світанку. За пізнішими оцінками експертів, в акції взяли участь понад чотири мільйони осіб на всій території Сполучених Штатів, що зробило її однією з найбільших одноденних акцій протесту в історії країни. Проте потім щось змінилося, начебто, за одну ніч.

Те, що вона побачила в Twitter того понеділка, було потоком адресованих їй невдоволень. За 15 років роботи активісткою, яка переважно виступає за права мусульман, вона зіштовхнулась з протидією, але вона була іншого масштабу. У її голові почало формуватися питання: невже вони справді так мене ненавидять?

Перебуваючи більш ніж за 4000 милях від РФ, організації, пов’язані з російським урядом, виділили команди для участі в Жіночому марші. За столами в скромних офісах у Санкт-Петербурзі, використовуючи моделі, отримані з реклами та зв’язків із громадськістю, копірайтери тестували повідомлення соціальних мереж, що критикують рух “Жіночий марш”, переймаючи образи вигаданих американців.

Вони писали як чорношкірі жінки, які критикують білий фемінізм, консервативні жінки, які відчували себе обмеженими, і чоловіки, які висміювали учасників як скигліїв з волохатими ногами. Але одне повідомлення спрацювало з аудиторією краще, ніж будь-яке інше.

У ньому був виділений елемент Жіночого маршу, який спочатку міг здатися деталлю: серед чотирьох його співголов була Сарсур, палестинська американська активістка, чий хіджаб видавав її як мусульманку.

Протягом наступних 18 місяців російські фабрики тролів та її військова розвідувальна служба докладали постійних зусиль для дискредитації руху, поширюючи засуджувальні, часто сфабриковані розповіді про пані Сарсур, чия активність зробила її громовідведенням для бази Трампа, а також для деяких з найзапекліших противників.

Матеріали про неї надали сто п’ятдесят два різні російські облікові записи. Згідно з аналізом, проведеним Advance Democracy Inc., загальнодоступні архіви облікових записів Twitter, які, як відомо, є російськими, містять 2642 твітів про Сарсур, багато з яких знайшли широку аудиторію.

Багатьом відома історія про те, як рух “Жіночий марш” розколовся, залишивши незабутні шрами на американських лівих.

Спочатку тендітна коаліція зіштовхнулась з кризою через те, що її співголови зв’язалися з Луї Фарраханом, лідером “Нації ісламу”, якого широко засуджують за його антисемітські заяви. Коли про це стало відомо, прогресивні групи дистанціювалися від пані Сарсур та її колег-співголов марша Кармен Перес, Тамікі Меллорі та Боба Бланда, а деякі закликали їх піти у відставку.

Але є і нерозказана історія, що виникла через роки в академічних дослідженнях, про те, як РФ вписалася в цей момент.

Понад століття РФ і Радянський Союз прагнули послабити своїх супротивників у країнах, розпалюючи расову і етнічну напруженість. У 1960-ті роки кдб офіцери, що базуються у Сполучених Штатах, платили агентам за те, щоб вони малювали свастики на синагогах та оскверняли єврейські цвинтарі. Вони підробляли расистські листи нібито від прихильників зверхності білої раси африканським дипломатам.

Вони не винайшли цих соціальних поділів, в Америці вони вже були. Ладислав Біттман, який працював на таємну поліцію в Чехословаччині до того, як бігти до Сполучених Штатів, порівняв радянські програми дезінформації зі злим лікарем, який вміло діагностує вразливі місця пацієнта та використовує їх, “продовжуючи його хворобу та посилюючи її замість того, щоб лікувати”.

Десять років тому президент РФ Володимир Путін керував відродженням тактики, прагнучи з тіні підірвати демократію по всьому світу.

Соціальні мережі тепер надали простий спосіб подавати ідеї до американського дискурсу, що протягом півстоліття КДБ щосили намагався зробити. А російський уряд таємно направив понад 300 мільйонів доларів політичним партіям у понад двох десятках країн, намагаючись схилити їхню політику на користь Москви з 2014 року, згідно з оглядом американської розвідки, опублікованому минулого тижня.

Як саме це вплинуло на американську демократію — питання, яке хвилюватиме нас довгі роки і може залишитись без відповіді. Соціальні мережі вже посилювали політичні імпульси американців, залишаючи у себе шлейф постраждалих спільнот. Вже падала довіра до інститутів, спалахувала лють у житті. Ці речі були правдою без втручання РФ.

Але простежити російські вторгнення протягом місяців, що послідували за першим Жіночим маршем, означає стати свідком наполегливих зусиль зробити їх ще гіршими.

На початку 2017 року тролінгова операція знаходилася у своїй імперській фазі, набираючись упевненості.

Так, організації, що базується в Санкт-Петербурзі та контролюється союзником Путіна, хвалилися тим, що привели Трампа до перемоги. Згідно з внутрішніми повідомленнями, оприлюдненими прокуратурою США, того ж року бюджет групи майже подвоївся. Пройшло більше року, перш ніж платформи соціальних мереж провели масштабну чистку акаунтів маріонеток, що підтримуються РФ.

Для тролів це була золота година.

У цих сприятливих умовах їх цілі змістилися з передвиборною політикою на щось більш спільне — мета поглибити розкол в американському суспільстві, сказав Алекс Іфтімі, колишній федеральний прокурор, який 2018 року працював над справою проти адміністратора проєкту “Лахта”, який займався Інтернетом. Дослідницьке агентство та інші російські тролінгові операції.

“Більше не йшлося виключно про Трампа і Клінтон, – сказав пан Іфтімі, нині партнер Morrison Foerster. “Він був більш глибоким, зловісним і більш розпливчастим у своєму прагненні використовувати розбіжності всередині суспільства на будь-якій кількості різних рівнів”.

Був такий розпорядок: прийшовши на зміну, робітники переглядали новинні агентства на ідеологічних периферіях, вкрай лівих і правих, вишукуючи екстремальний контент, який вони могли публікувати і поширювати на платформах, вносячи екстремістські погляди в мейнстримні розмови.

Артем Баранов, який пропрацював в одній з філій “Проєкту Лахта” з 2018 по 2020 рік, дійшов висновку, що його колеги — переважно люди, які потребують грошей, байдужі до тем, на які їх просять писати.

“Якби їм доручили написати текст про холодильники, вони б написали про холодильники або, скажімо, про цвяхи, вони б написали про цвяхи”, – зазначив Баранов, один з небагатьох колишніх тролів, які під запис розповіли про свої види діяльності. Але замість холодильників і цвяхів було “Путін, Путін, потім Путін, а потім про Навального”.

Завдання полягало не в тому, щоб висувати аргументи, а в тому, щоб викликати інтуїтивну, емоційну реакцію, в ідеалі реакцію “обурення”, пояснив Баранов, психоаналітик з освіти, якому доручили писати статті про російську політику. “Завдання – зробити якийсь вибух, викликати полеміку”.

За його словами, коли посту вдавалося роздратувати читача, колега іноді із задоволенням зазначав: “Ліберала розірвала”.

“Це не було на рівні обговорення фактів або надання нових аргументів”, – зазначив він. “Це завжди спосіб копатися у брудній білизні”.

Фемінізм був очевидною мішенню, тому що він розглядався як “західний порядок денний” і вороже ставився до традиційних цінностей, які представляла РФ, наголосив Баранов, розповідаючи про свою роботу в надії застерегти громадськість від більш скептичного ставлення до матеріалів в Інтернеті. Вже кілька місяців російські акаунти, які нібито належать чорношкірим жінкам, з’ясовували расові протиріччя в американському фемінізмі.

У січні 2017 року, з наближенням Жіночого маршу, вони тестували різні підходи на різних аудиторіях, як це було під час підготовки до президентських виборів 2016 року. Вони зображали з себе скривджених транс-жінок, бідних жінок та жінок, які виступають проти абортів. Вони назвали демонстрантів пішаками єврейського мільярдера Джорджа Сороса.

І висміювали жінок, які планували брати участь, часто у грубо сексуальних виразах. У координації, починаючи з 19 січня, 46 російських облікових записів видали 459 оригінальних пропозицій для #RenameMillionWomenMarch, хештега, створеного правим подкастером з Індіани: Марш “Чому мене ніхто не любить”, Марш сильних жінок, які постійно зображають із себе жертву, Марш самотньої кошатниці, Конвенція бородатих жінок, Ліберальна стежка сліз, Бридкий койот Bitchfest

Тим часом розвивалася інша, набагато ефективніша лінія обміну повідомленнями.

Як одна з чотирьох співголов Жіночого маршу Сарсур прийшла з послужним списком і багажем.

Дочка палестинського американського власника магазину в Краун-Хайтсі, вона стала відома як борець за права мусульман після 11 вересня. У 2015 році, коли їй було 35 років, у профілі New York Times її було відзначено як “бруклінську домогосподарку в хіджабі” як щось рідкісне, потенційний кандидат арабського походження на виборну посаду.

У 2016 році сенатор Берні Сандерс представив її на передвиборному заході, що стало знаком схвалення з боку одного з найвпливовіших прогресистів країни. Це стурбувало проізраїльських політиків у Нью-Йорку, які вказали на її підтримку руху “Бойкот, відчуження та санкції”, який прагне захистити права палестинців шляхом ізоляції Ізраїлю. Критики руху стверджують, що він загрожує існуванню Ізраїлю.

Рорі Ланкман, на той час член міської ради від Квінса, згадує, як зростала тривога, коли вона почала регулярно з’являтися на заходах лівого штибу, не пов’язаних з Ізраїлем.

Новина про те, що Сарсур була серед лідерів Жіночого маршу, сказав Ланкман, демократ, вразила його “несамовито” — “антисемітизм терпимий і раціоналізується в прогресивних просторах”.

Це була звичайна політика, і Сарсур звикла до неї: давня ворожнеча між демократами щодо наслідків критики Ізраїлю.

Але через 48 годин після маршу в мережі відбулася зміна тону: з’явилося безліч постів, що описують пані Сарсур як радикальну джихадистку, що проникла в американський фемінізм. Міс Сарсур добре пам’ятає це, бо прокинулася від схвильованого текстового повідомлення від подруги і зазирнула до Twitter і виявила, що вона у тренді.

Не вся ця негативна реакція була органічною. На тому тижні акаунти російських підсилювачів почали розповсюджувати пости, присвячені пані Сарсур, багато з яких були підбурювальними та заснованими на брехні, стверджуючи, що вона була радикальною ісламісткою, “про-ІГІЛівською антиамериканською єврейською ненавистю-мусульманкою”.

Деякі з цих постів знайшли велику аудиторію. О 7 годині вечора 21 січня аккаунт, що видавав себе за @TEN_GOP, вигаданого правого американця з Півдня, написав, що Сарсур виступає за введення законів шаріату в Сполучених Штатах, підігруючи популярній антимусульманській теорії змови, популяризації котрій сприяв Трамп під час передвиборної кампанії.

Це повідомлення стало популярним, набравши 1686 відповідей, 8046 ретвітів та 6256 лайків. Через годину впливовий правий обліковий запис @PrisonPlanet опублікував твіт на ту ж тему. Наступного дня, майже одночасно, невелика армія з 1157 правих акаунтів підхопила оповідання, опублікувавши 1659 постів на цю тему, згідно з аналізом, проведеним онлайн-аналітичною фірмою Graphika від імені The Times.

Володимир Бараш, головний науковий співробітник Graphika, сказав, що схема втручання була “стратегічно схожа” на діяльність тролів, націлених на масштабні антипутінські протести 2011 і 2012 років, з аккаунтами-маріонетками, які “так само намагалися перехопити розмову, іноді успішно”.

“Є деякі непрямі докази того, що вони вчилися вдома, а потім намагалися повторити свій успіх за кордоном”, — пояснив Бараш.

До Арабсько-американської асоціації Нью-Йорка, некомерційної організації з захисту прав іммігрантів, де працювала Сарсур, почали надходити листи з ненавистю — листівки, рукописні виписки на зошитовому папері, фотографія, роздрукована та зіпсована червоними хрестиками

“Це був зовсім новий рівень, і він здавався дивним, тому що він приходив з усієї країни”, — зазначила Кайла Сантосуоссо, тодішня заступниця директора некомерційної організації, яка пам’ятає, як приносила пошту пані Сарсур у взуттєвих коробках. Сарсур, стурбована тим, що вона стала “тягарем”, пішла зі своєї посади у лютому того ж року.

Навесні негативна реакція на Сарсур перетворилася на розкольницьку політичну інтермедію, яка легко заглушила ідеї Жіночого маршу. “Це було схоже на лавину”, – сказала вона.

Коли її запросили виступити доповідачем на випускному в аспірантурі громадського охорони здоров’я Міського університету Нью-Йорка, фурор почався за кілька тижнів до цього. Це привернуло увагу вкрай правого полеміста Майло Яннопулоса, який приїхав до Нью-Йорка на акцію протесту, яка привернула, як писав репортер Times, “дивну суміш, що включає правих євреїв та сіоністів, коментаторів, таких як Памела Геллер, та деяких представників альтернативних правих”.

“Лінда Сарсур – любляча шаріат, що підтримує терористів, ненавидить євреїв, бомба сповільненої дії прогресивного жаху”, – наголосив Яннопулос присутнім.

Сарсур згадує період, що передував випускній промові, як особливо напружений. Коли він наблизився, у неї з’явилося бачення постаті, що виходить із тіні, щоб убити її, “якогось бідного божевільного, якого поглинули темні куточки Інтернету, який підживлюватиметься ненавистю”.

Облікові записи російських тролів були частиною цього галасу; Починаючи більш ніж за місяць до її виступу, кілька аккаунтів-підсилювачів, керованих найбільшою військовою розвідкою РФ, ГРУ поширювали висловлювання обурення з приводу її вибору, часто з хештегом CancelSarsour.

Коли Яннопулос говорив, @TEN_GOP твітнула найпікантніші фрази — рядок “бомба сповільненої дії прогресивного жаху” — і набрала 3954 ретвіти та 5967 лайків.

Її випускна промова пройшла без пригод. Тоді тролі, здається, чекали, поки вона скаже або зробить щось зухвале розбрат. І це сталося на початку липня, коли, наважившись після свого C.U.N.Y. Вона закликала мусульманську аудиторію за межами Чикаго дати відсіч несправедливій політиці уряду, назвавши її “найкращою формою джихаду”.

В ісламі слово “джихад” може означати будь-яку доброчесну боротьбу, але в американському політичному контексті воно невіддільне від поняття священної війни. Прагматичніший політик міг би не використовувати його, але Сарсур почувала себе колишньою.

Для російських тролів це була можливість.

За даними Advance Democracy Inc, наступного тижня російські акаунти різко збільшили обсяг повідомлень про Сарсур, створивши 184 повідомлення за один день.

Аудиторія знову відреагувала: коли @TEN_GOP написала “Лінда Сарсур відкрито закликає мусульман вести джихад проти Трампа, будь ласка, вивчіть це питання”, вона отримала 6 222 ретвіти та 6 549 лайків. Група виявила, що акаунти приділяли їй пильну увагу протягом усього липня, створивши 894 посади протягом наступного місяця і до осені.

І знову негативна реакція виплеснулася з соцмереж. Протестувальники розбили табір біля кошерного барбекю-ресторану, де її брат Мохаммед працював менеджером, вимагаючи його звільнення. Він залишив роботу і, зрештою, Нью-Йорк.

Її мати відкрила посилку, що прийшла поштою, і закричала: це була химерна самовидана книга під назвою “Джихад росте в Брукліні”, яка нібито була автобіографією міс Сарсур та ілюстрована сімейними фотографіями.

“Тобто тільки уявіть, – сказала міс Сарсур, – щодня, коли ви прокидалися, ви були монстром”.

Гонитва за примарами

Шалено важко з упевненістю сказати, який ефект російські операції з впливу справили на Сполучені Штати, бо коли вони закріпилися, вони задіяли реальні соціальні розбіжності. Потрапивши до американського дискурсу, російський слід зникає, як вода, додана в басейн.

Це створює загадку для фахівців з дезінформації, багато хто з яких каже, що вплив російського втручання перебільшений. Після президентських виборів 2016 покладання провини за небажані результати на РФ стало “емоційним виходом”, сказав Томас Рід, автор книги “Активні заходи: секретна історія дезінформації та політичної війни”.

Підрозділи всередині жіночого маршу вже існували.

Внутрішні суперечки про ідентичність і антисемітизм напружували групу з перших днів її існування, коли одна з її організаторів, єврейка Ванесса Врубль, була вигнана після того, що вона описала як напружені розмови з пані Перес і пані Меллорі про роль євреїв. А невдоволення Сарсур послабило ентузіазм деяких єврейських прогресивістів, сказала Рейчел Тімонер, старший рабин згромадження Бет Елохім у Парк-Слоуп, Бруклін.

Вона згадала, як виступала, щоб захистити Сарсур від “расистських та ісламофобських” нападок, але щоразу виявляла, що виникає нова вогненна буря, яка часто виникає через щось підбурювальне і “зрештою невиправдане” слово Сарсур.

Минали місяці, за словами рабина Тімонера, євреї почали ставити питання, чи виключають їх із прогресивних рухів.

У 2018 році нова внутрішня криза була спровокована відвідуванням пані Мелорі Дня Спасителя, щорічних зборів Нації Ісламу під керівництвом Фаррахана.

Пані Меллорі виросла в Гарлемі, де багато хто позитивно ставився до “Нації ісламу” та її засновника як до борців проти міського насильства. На неї чинили тиск з метою зректися Фаррахана, але вона відмовилася, хоча й заявила, що не поділяє його антисемітських поглядів. Вона пояснила, що після вбивства батька її сина “жінки з Нації Ісламу підтримали мене”.

Після цього тканина коаліції рвалася повільно та болісно. Пані Сарсур і пані Перес підтримували Меллорі, і незабаром прогресивні групи почали дистанціюватися від усіх трьох. Під сильним тиском, щоб піти з посади лідерів, Сарсур, Перес та третій співголова, Боб Бленд, зробили у 2019 році крок, який, за їхніми словами, давно планувався.

Тієї весни російські акаунти збільшили свою активність навколо Фаррахана і лідерів Жіночого маршу, публікуючи по 10 або 20 постів на день, але немає жодних доказів того, що вони були основною рушійною силою.

Приблизно в цей час ми значною мірою втрачаємо уявлення про російські повідомлення. Влітку 2018 Twitter заблокував 3841 обліковий запис, пов’язаний з Агентством інтернет-досліджень, зберігши 10 мільйонів їх твітів, щоб дослідники могли їх вивчити. За кілька місяців платформа призупинила та зберегла роботу 414 облікових записів, створених ГРУ, військовою розвідкою.

Разом з цим замовк хор голосів — звіти, які протягом багатьох років допомагали формувати американські розмови про Black Lives Matter, розслідування Мюллера та гравців НФЛ, які схиляють коліна під час виконання національного гімну. На цьому запис повідомлень навколо жіночого маршу теж обривається, застигши в часі.

Експлуатацію РФ Сарсур як фігуркою-клин слід розглядати як частину історії Жіночого маршу, вважає Ширін Мітчелл, технологічний аналітик, яка вивчала втручання РФ в онлайн-дискурс чорношкірих.

За її словами, російські кампанії вміло засівали ідеї, які вливалися в мейнстрімний дискурс, після чого, за її словами, вони могли просто сидіти і чекати.

Інші вважали роль РФ маргінальною, яка грає на периферії необхідної американської дискусії.

Раббі Тимонер сумувала, згадуючи все, що сталося. За її словами, рани, які відкрилися між прогресистами того року, так і не загоїлися.

Жіночий марш продовжився під новим керівництвом, але за місяці розбіжностей багато жінок, натхненні першим маршем, пішли.

Афтершок

42-річна Сарсур повернулася до свого старого офісу в Бей-Ріджі минулої весни, через п’ять років після першого Жіночого маршу, коли вона дізналася від репортера, що російський уряд переслідував її.

У наші дні її рідко запрошують на національні платформи, а коли запрошують, часто йдуть протести. Хоч би який ажіотаж був навколо неї як майбутнього політичного кандидата, він затих. Вона знає, що її розглядають, як поляризуючу фігуру. Вона пристосувалася до цієї реальності і вважає себе активісткою на зразок Анджели Девіс.

“Я ніколи не отримаю справжню роботу”, – зазначила вона у великій некомерційній організації або корпорації. “От який вплив ці речі роблять на наше життя”.

Дані про те, як РФ поширювала інформацію про Жіночий марш, вперше з’явилися наприкінці минулого року в академічному журналі, де Саманта Р. Бредшоу, експерт з дезінформації Американського університету, розглянула втручання держави у феміністські рухи.

Вона та її співавтор Амелі Хенле виявили схему обміну повідомленнями впливовими обліковими записами-підсилювачами, які прагнули демобілізувати активність громадянського суспільства, нагнітаючи перехресну критику фемінізму та нападаючи на організаторів.

Рухи, стверджує доктор Бредшоу, є тендітні структури, часто не готові витримувати добре забезпечені ресурсами саботажні кампанії, що підтримуються державою, особливо у поєднанні з алгоритмами, що просувають негативний контент. Але здорові соціальні рухи необхідні для демократії, пояснила вона.

Міс Сарсур не академік, але вона досить добре це розуміла.

“Господи, помилуй”, – сказала вона, переглядаючи висновки доктора Бредшоу.

Сарсур спробувала розібратися в цьому: весь цей час російський уряд думав про неї. Вона давно зрозуміла, звідки прийшли її критики: американські праві та прихильники Ізраїлю. Іноземний уряд — це було те, що ніколи не спадало їй на думку.

“Думати, що Росія збирається використовувати мене, це набагато небезпечніше і зловісніше”, – сказала вона. “Що Росія отримує від того, що використовує мою ідентичність для підриву антитрампівських рухів в Америці, я вважаю”, зробила вона паузу, “Це просто, вау”.

Розуміння того, що зробили російські тролі, не змінило її позиції.

Тим не менш, це допомогло їй зрозуміти той час у її житті, коли вона опинилася у центрі бурі. Її ненавиділи не лише співвітчизники. Від неї зреклися не лише її союзники. Це трапилося. Але то була не вся історія.

Вона зателефонувала міс Меллорі.