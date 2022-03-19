Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастрирський розповів, як українці можуть самостійно виявити диверсантів у своїх містах.

Про це глава МВС повідомив у прямому етері телемарафону UAразом.

За словами міністрі, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні затримали чимало диверсантів. Більшість із них – громадяни України.

“Вони приїжджали з інших країн чи тимчасово окупованих територій та отримували посвідки на проживання. Є і ті, хто проживав в Україні довгий час, але періодично виїжджали до Росії і там були завербовані. Потім вони виконували певні завдання від окупантів”, – наголосив Монастирський.

Міністр додав, що українці можуть і самостійно визначити диверсанта у своїх населених пунктах. Для цього потрібно звернути увагу на такі речі:

раптове повернення певних сусідів

атипову поведінку особи (до прикладу, пересування зі зброєю людей, які не входять до лав тероборони)

Монастирський попередив: якщо раптом з’являється невідома особа, потрібно повідомити про неї за номером 102 або ж подзвонити на гарячу лінію Служби безпеки України.

“Якщо підтверджується така атипова поведінка особи, то тоді вона відправляється до СБУ, і таким чином визначають тип диверсантів, які можуть працювати проти України”, – сказав глава МВС.

Міністр додав, що особливу увагу варто звернути на незнайомих осіб, які з’являються біля аеропорту чи військових об’єктів.