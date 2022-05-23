Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Подібні фейки характеризуються емоційним забарвленням. Вони націлені на те, щоб маніпулювати людиною та її можливістю раціонального мислення, аналізування тощо. Ознаками емоційного фейку можуть бути: увесь або частина тексту з великої літери, знаки оклику (!!!), “100% інфа”, “терміновий репост”.
“УВАГА!!! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!! ЩОЙНО ВСУ ОБСТРІЛЯЛИ З МІНОМЕТІВ ЛОЗОВУ. Є вбиті, маленька дитина поранена, Боже який це жах!!! Подивіться ці фото!!! Як можна було не перевірити, що в будинках є люди? Коли вже ця війна закінчиться? Хто віддав наказ стріляти по мирному населенню?!!! …” — навели приклад емоційного фейку у Центрі протидії дезінформації.
Для того, щоб відрізняти фейки треба:
- Надавати перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення. Ознакою маніпуляції стане велика кількість емоційно забарвлених слів;
- Користуватися лише перевіреними та офіційними джерелами інформації;
- При отриманні повідомлень з чатів чи неофіційних груп — дочекатися офіційної інформації. Часто фейки розповсюджують соціальними мережами, які націлені на те, щоб користувачі власноруч активно поширювали неправдиві відомості для створення паніки та розколу у суспільстві, підриву довіри до українських джерел тощо;
- “Фахівці” у коментарях можуть бути ботами, які спеціально створюють картину світу, необхідну для їхнього замовника, а інформацію від них перевірити на адекватність та правдивість складно.
Пропагандисти також активно використовують викривлену термінологію для подачі інформації. Наприклад, для створення образу, що Україна не суверенна держава — активно використовують фразу “на Україні”, а не “в Україні”. Це зроблено для того, щоб показати країну з позиції території, а не держави.
Наратив про “народ Донбасу” використовують для того, щоб прибрати з інформаційного поля, що це мешканці ОРДЛО, які перебувають під тимчасовою окупацією через РФ. Серед інших прикладів:
- Замість “Референдуми щодо незалежності ЛНР і ДНР” — псевдореферендуми;
- Кримській міст — незаконно збудований мостовий перехід між тимчасово окупованим Кримом та РФ через Керченську протоку;
- Анексія Криму — тимчасова окупація Криму;
- Материкова Росія та Крим — Росія та тимчасово окупований Крим;
- Білорусія — Білорусь;
- Київська хунта або влада — Україна, українська держава, уряд або офіційні представники.
Більше пояснень термінології дивіться в Глосарії за посиланням. Зазначимо, що подібна заміна понять потрібна для того, щоб прикрити факт незаконних дій, як окупація території та створення образу “недодержави”. Називати російсько-українську війну “конфліктом” є суттєвим применшенням агресії РФ. Кремлівські пропагандисти або близькі до них використовують цей вислів, щоб не брати на себе відповідальність за порушення правил війни, конвенцій та міжнародного права.
- Нагадаємо, російська пропаганда поширює фейкову інформацію про те, що Польща має намір перейти на бік Росії та захопити західну частину України.
- Росія навмисно поширює фейки про створення в Україні хімічної та біологічної зброї із залученням США. Такі наративи повторюють чиновники Китаю.
- На деяких офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явилися фейки про нібито капітуляцію України. Раніше громадян попереджали, що окупанти готують подібні інформаційні атаки.