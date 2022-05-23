Під час війни перевіряти інформацію стає важливіше, оскільки пропагандисти використовують метод "емоційного фейку". Деякі формулювання, які засновані на неправильних назвах країн чи зверненням до них, можуть створити викривлену картину світу.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Подібні фейки характеризуються емоційним забарвленням. Вони націлені на те, щоб маніпулювати людиною та її можливістю раціонального мислення, аналізування тощо. Ознаками емоційного фейку можуть бути: увесь або частина тексту з великої літери, знаки оклику (!!!), “100% інфа”, “терміновий репост”.

“УВАГА!!! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!! ЩОЙНО ВСУ ОБСТРІЛЯЛИ З МІНОМЕТІВ ЛОЗОВУ. Є вбиті, маленька дитина поранена, Боже який це жах!!! Подивіться ці фото!!! Як можна було не перевірити, що в будинках є люди? Коли вже ця війна закінчиться? Хто віддав наказ стріляти по мирному населенню?!!! …” — навели приклад емоційного фейку у Центрі протидії дезінформації.

Для того, щоб відрізняти фейки треба:

Надавати перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення. Ознакою маніпуляції стане велика кількість емоційно забарвлених слів;

Користуватися лише перевіреними та офіційними джерелами інформації;

При отриманні повідомлень з чатів чи неофіційних груп — дочекатися офіційної інформації. Часто фейки розповсюджують соціальними мережами, які націлені на те, щоб користувачі власноруч активно поширювали неправдиві відомості для створення паніки та розколу у суспільстві, підриву довіри до українських джерел тощо;

“Фахівці” у коментарях можуть бути ботами, які спеціально створюють картину світу, необхідну для їхнього замовника, а інформацію від них перевірити на адекватність та правдивість складно.

Пропагандисти також активно використовують викривлену термінологію для подачі інформації. Наприклад, для створення образу, що Україна не суверенна держава — активно використовують фразу “на Україні”, а не “в Україні”. Це зроблено для того, щоб показати країну з позиції території, а не держави.

Наратив про “народ Донбасу” використовують для того, щоб прибрати з інформаційного поля, що це мешканці ОРДЛО, які перебувають під тимчасовою окупацією через РФ. Серед інших прикладів:

Замість “Референдуми щодо незалежності ЛНР і ДНР” — псевдореферендуми;

Кримській міст — незаконно збудований мостовий перехід між тимчасово окупованим Кримом та РФ через Керченську протоку;

Анексія Криму — тимчасова окупація Криму;

Материкова Росія та Крим — Росія та тимчасово окупований Крим;

Білорусія — Білорусь;

Київська хунта або влада — Україна, українська держава, уряд або офіційні представники.

Більше пояснень термінології дивіться в Глосарії за посиланням. Зазначимо, що подібна заміна понять потрібна для того, щоб прикрити факт незаконних дій, як окупація території та створення образу “недодержави”. Називати російсько-українську війну “конфліктом” є суттєвим применшенням агресії РФ. Кремлівські пропагандисти або близькі до них використовують цей вислів, щоб не брати на себе відповідальність за порушення правил війни, конвенцій та міжнародного права.