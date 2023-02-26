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Як щоденне вживання марихуани може вплинути на ваше серце – дослідження

Нове дослідження показало, що щоденне вживання марихуани може на третину підвищити ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) порівняно з тими, хто ніколи не вживає марихуану.

Неділя, 26 лютого 2023, 22:20
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Про це повідомляє CNN.

Провідний автор дослідження доктор Ішан Паранджпе констатував, що зростає кількість доказів, які свідчать про те, що канабіс не зовсім безпечний і може спричиняти серцево-судинні захворювання. Дослідження, яке ще не опубліковано, буде представлено 25 лютого на щорічній зустрічі Американського коледжу кардіологів.

Тож, рішення про вживання канабісу має бути ретельно зважене з можливістю виникнення серйозних захворювань серця”, — зазначив Паранджпе.

Ішемічна хвороба серця спричинена накопиченням бляшок на стінках артерій. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, ІХС також називається атеросклерозом, це найпоширеніший тип захворювання серця.

Ознаки захворювання включають стенокардію або біль у грудях, відчуття слабкості, запаморочення або нудоту, задишку. Однак “для деяких осіб першою ознакою ішемічної хвороби серця є серцевий напад”.

Науковці зібрали дані про осіб, які беруть участь у дослідницькій програмі All of Us.

Зареєструвавшись у дослідженні, учасники заповнили опитування про вживання канабісу. Дослідницька група використала цю інформацію, щоб розподілити їх на п’ять категорій: щоденні користувачі (4736 осіб), щотижневі користувачі (2720), щомісячні користувачі (2075), ті, хто користувався один або два рази за три місяці (8749) і ті, хто ніколи не використовував (39 678 осіб). Після чого, дослідники порівняли ці категорії з медичними даними учасників через кілька років.

Вони виявили, що у тих, хто щоденно вживає марихуану, на 34% частіше діагностують ішемічну хворобу серця, ніж у тих, хто ніколи не вживав цей наркотик.

Дослідження показало, що особи, які вживали траву лише раз на місяць або рідше, не мали значного ризику.

Результати залишилися навіть після того, як дослідники вирахували інші потенційні причини ішемічної хвороби серця, такі як вік, стать і основні серцево-судинні фактори ризику — високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину, діабет 2 типу, ожиріння, куріння та вживання алкоголю.

У 2020 році Американська кардіологічна асоціація попередила, що слід уникати куріння або вживання будь-якої речовини, включаючи канабіс, через ризик шкоди серцю, легеням і кровоносним судинам.

Водночас результати нового опитування свідчать, що більшість осіб, які вживають марихуану щодня, повідомляють про кращий секс під час наркотичного сп’яніння.

Теги: дослідження, канабіс, куріння канабісу

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