Про це інформує Military Media Center.
Створюйте підтримку, а не допомогу
Допомога – це дії, передача матеріальних ресурсів. Телефоном ми можемо підтримувати, але не допомагати.
Спочатку розповідайте, потім питайте
Спілкування на відстані вимагає від людини бути активною, але партнер на іншій стороні дроту може просто не мати для цього ресурсу або розуміння.
Не розпитуйте про травматичні події
Поки від вас очікують незручних питань – ви небезпечні в очах співрозмовника. Розповідайте про різні милі дрібниці з вашого життя. Це заспокоїть і дасть душевний ресурс вам і вашій половинці.
Розширюйте своє коло співрозмовників
Не втомлюйте одну людину своїми питаннями чи скаргами. Задовольняйте свої соціальні потреби в ширшому колі.
Три послідовні етапи розмови на відстані:
- Стан
- Новини
- Плани
Шість кроків, шість тем для розмови:
- Стан ваш і людей на вашому боці.
- Стан співрозмовника і людей на його боці.
- Новини ваші і людей на вашому боці.
- Новини співрозмовника і людей на його боці.
- Плани ваші і людей на вашому боці.
- Плани співрозмовника і людей на його боці.
- Якщо під час ворожих обстрілів ви знаходитеся у наземній будівлі, де є ризик прямого влучання російського снаряда чи ракети, варто пам’ятати, що робити, якщо ви опинитеся під завалами.
- Згідно з визначенням статті 152 Кримінального кодексу України, зґвалтування – це вчинення дій сексуального характеру, пов‘язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної на те згоди.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив поради для тих громадян, чиї цивільні родичі потрапили в полон чи стали заручниками.