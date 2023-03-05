Під час війни дуже важливо підтримувати зв'язок з другою половинкою. Проте, робити це потрібно правильно, аби не зашкодити психологічному стану людини та стосункам. Фахівці розробили основні поради задля допомоги та збереження позитивного ставлення партнерів одне до одного, а також для підтримки конструктивної взаємодії на відстані.

Про це інформує Military Media Center.

Створюйте підтримку, а не допомогу

Допомога – це дії, передача матеріальних ресурсів. Телефоном ми можемо підтримувати, але не допомагати.

Спочатку розповідайте, потім питайте

Спілкування на відстані вимагає від людини бути активною, але партнер на іншій стороні дроту може просто не мати для цього ресурсу або розуміння.

Не розпитуйте про травматичні події

Поки від вас очікують незручних питань – ви небезпечні в очах співрозмовника. Розповідайте про різні милі дрібниці з вашого життя. Це заспокоїть і дасть душевний ресурс вам і вашій половинці.

Розширюйте своє коло співрозмовників

Не втомлюйте одну людину своїми питаннями чи скаргами. Задовольняйте свої соціальні потреби в ширшому колі.

Три послідовні етапи розмови на відстані:

Стан Новини Плани

Шість кроків, шість тем для розмови:

Стан ваш і людей на вашому боці. Стан співрозмовника і людей на його боці. Новини ваші і людей на вашому боці. Новини співрозмовника і людей на його боці. Плани ваші і людей на вашому боці. Плани співрозмовника і людей на його боці.