Рак грудей — це одне з найбільш поширених онкологічних захворювань серед жінок у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO), у 2020 році було зафіксовано більше 2,2 мільйонів нових випадків раку грудей у жінок у всьому світі, що становить понад 11% від усіх нових випадків раку у жінок.

Україна не є винятком і має високий рівень захворюваності на рак грудей. За даними Національного канцер-реєстру України, у 2020 році на території країни зареєстровано більше ніж 20 тисяч нових випадків раку грудей, що становить понад 30% від усіх нових випадків раку у жінок. Кращим способом профілактики раку грудей — своєчасна діагностика та консультація мамолога.

Зв’язок між стресом та захворюваннями

Дослідження показують, що ризик розвитку раку грудей залежить від багатьох факторів, таких як вік, спадковість, наявність попередніх випадків раку у родині, рівень фізичної активності, дієта, споживання алкоголю та тютюну. Наприклад, за даними дослідження, проведеного Всесвітньою організацією охорони здоров’я, кожен додатковий рік першої менструації збільшує ризик розвитку раку грудей на 3,5%, а кожен додатковий рік настання менопаузи — знижує ризик на 2,3%. Читайте про найкращі методи профілактики захворювань грудей, щоб вберегти себе від вкрай небезпечних хвороб!

Між стресом та онкологічними хворобами існує певний зв’язок. Стрес впливає на рівень гормонів, які забезпечують різні функції організму, включаючи ріст і розвиток клітин. При довготривалому стресі збільшується рівень кортизолу та адреналіну. Це може стимулювати ріст клітин, у тому числі потенційно злоякісних. Крім того, стрес підвищує ймовірність запальних процесів в організмі, що також пов’язане з підвищенням ризику онкологічних захворювань.

Кортизол відповідає за мобілізацію енергії для боротьби зі стресом. Підвищений рівень кортизолу сприяє збільшенню ваги, зниженню імунітету та збільшенню ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Стрес також впливає на гормони, що регулюють менструальний цикл у жінок — естроген та прогестерон. Відповідно, під час підвищеного стресу у жінок виникають порушення менструального циклу, зокрема затримки чи відсутність менструації. Додатково стрес викликає коливання рівня інсуліну та гормонів щитоподібної залози.

Висновки

Вченими дотепер не виявлено прямого впливу стресу на рак грудей — однак доведено, що стрес є фактором, який збільшує ризик поганих звичок, таких як паління або переїдання, зловживання алкоголем, а отже в цілому підвищує ймовірність будь-яких хвороб. Щоб впоратися з хронічним стресом, організм збільшує рівень гормонів, які виробляються наднирниками — адреналін, норадреналін і дофамін. На фоні неможливості відпочити або усунути стресовий фактор, виникає нездатність організму відновлюватися чи боротися з інфекцією.

Щоб запобігти ослабленню фізіологічних систем через порушення гормональної регуляції та ушкодження нервової системи приділяйте час відпочинку та максимально протидійте стресу — гуляйте, займайтеся спортом, спілкуйтеся з друзями, вчасно лягайте спати та дотримуйтеся здорового способу життя.