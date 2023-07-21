Після звільнення ЗСУ частини територій України система безоплатної правової допомоги відновлює надання там правових послуг — щоб бути якнайближче до клієнтів. Правова допомога надається у бюро правової допомоги, які відновили свою роботу, а також у консультаційних пунктах доступу до системи БПД, які працюють регулярно чи за потреби.

Люди, що жили в окупації чи повернулися додому після звільнення, найчастіше звертаються по правову допомогу до юристів системи БПД з питань компенсації за зруйноване чи пошкоджене майно, оформлення пенсії, соціальних виплат, реєстрації чи розірвання шлюбу, встановлення факту народження чи смерті на окупованій території, оформлення документів, що посвідчують особу, відшкодування шкоди, завданої збройною агресією рф.

Значна частина людей звертається дистанційно: телефонує до контактного центру системи БПД на номер 0 800 213 103. Так, у червні-липні цього року, до контактного центру надійшло 355 звернень з Херсонщини та 849 від жителів Запорізької області.

Як працюють консультаційні пункти доступу до системи БПД на деокупованих територіях

Фахівці системи БПД спільно з громадськими організаціями, благодійними фондами та міжнародними неурядовими організаціями здійснюють виїзні прийоми громадян на деокупованих територіях для надання правової допомоги.

Спільні виїзні консультування – один з найефективніших способів надання правової допомоги в деокупованих громадах. Українці, які пережили окупацію й досі потерпають від постійних обстрілів, потребують розв’язання не лише правових, а й гуманітарних проблем, а ще психологічної допомоги. Надавати таку комплексну підтримку можна лише об’єднавши зусилля та можливості.

Так, на Миколаївщині юристи системи БПД співпрацюють з громадською організацією «Десяте квітня»,яка має в своєму штаті психологів і соціальних працівників, а також має можливості надавати матеріальну допомогу для відновлення пошкоджених будинків. Саме тому під час спільних заходів мешканці регіону отримують можливість вирішити низку важливих питань, зокрема й правового характеру. Крім цього, в регіоні співпрацюють з Норвезькою радою у справах біженців. Лише у червні цього року під час спільних виїздів до сіл звільненої Миколаївщини юристи системи БПД та представники міжнародної неурядової організації допомогли 84 клієнтам.

Фахівці системи БПД Чернігівщини за підтримки інших громадських організацій, що надають правову підтримку — «MART» та «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» здійснюють регулярні виїзди до деокупованих сіл Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів.

Оголошення про такі виїзні прийоми заздалегідь розміщують на сторінках місцевих спільнот та громад у соціальних мережах, у приміщеннях старостатів та в найбільш відвідуваних місцях населених пунктів. Як результат – під час кожного такого виїзду юристи центрів та бюро правової допомоги надають не менше 10–15 консультацій.

Також юристи в деокупованих містах відновлюють роботу консультаційних пунктів на базі органів пенсійного фонду, служб зайнятості та інших державних органів. Одним словом скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Бюро правової допомоги на деокупованих територіях

Після звільнення населених пунктів від російських окупантів, розмінування цих міст і селищ, відновлення в них електропостачання і засобів зв’язку та поліпшення безпекової ситуації відновлюють свою роботу бюро правової допомоги.

Так, 1 червня 2022 року, через 2 місяці після деокупації Київщини відновили свою роботу Макарівське, Ірпінське та Іванківське бюро правової допомоги, фахівці яких під час окупації працювали у дистанційному режимі.

Тростянецьке бюро правової допомоги, що на Сумщині, відновило діяльність після звільнення 28 березня 2022 року Тростянця.

На Харківщині після деокупації знову почали працювати бюро в Чугуєві, Печенігах, Шевченковому, Боровій та Великому Бурлуці.

1 березня 2023 року, після тривалої перерви, разом з відновленням роботи інших державних установ, почало приймати клієнтів Снігурівське бюро правової допомоги, що на Миколаївщині. Саме місто звільнили в листопаді 2022 року, проте його довго розміновували та відновлювали електромережі і зв’язок. А приміщення бюро правової допомоги було пограбоване.

17 травня 2023 року на Херсонщині відновили роботу Великоолександрівське та Нововоронцовське бюро правової допомоги. Відтоді до юристів бюро звернулись вже понад 400 громадян.

«Від дня окупації до відновлення нашої роботи минуло майже 8 місяців. Відчуття того, що система потрібна людям, ставало з кожним днем сильнішим. Люди, які постраждали від війни, потребували правової допомоги. Всі клієнти мали мої контакти, отож надавала їм консультації, як юристка системи, pro bono. І коли ми почали працювати, то я з полегшенням і радістю говорила людям: “Уже працюємо, допоможемо, приходьте, складемо, вирішимо, все буде добре, все вийде!», — розповідає в.о. директора Бериславського місцевого центру з надання БВПД Ольга Соколенко.

Доступ до правничої допомоги спільно з військовими Сил Територіальної оборони ЗСУ

Військові Сил Територіальної оборони ЗСУ допомагають забезпечувати доступ до правової інформації та правничої допомоги жителям деокупованих населених пунктів та зон, наближених до територій, на яких проводяться бойові дії.

Так, зокрема, вони допомагають розповсюджувати інформаційні матеріали, розроблені фахівцями системи БПД, в тих містах і селах, до яких не можуть виїжджати правники.

Також представники ТрО збирають правові запити від людей та перенаправляють до юристів, що надають безоплатну правову допомогу.

Так, фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях спільно з військовослужбовцями робочої групи щодо виконання норм міжнародного гуманітарного права та участі у наданні правових послуг Командування Сил територіальної оборони ЗСУ спільно працюють над інформуванням жителів звільнених населених пунктів Харківщини, зокрема Ізюму, Балаклії, Вовчанська та Куп’янська.

Людям насамперед розповідають про можливість отримати безоплатну правову допомогу за телефоном 0 800 213 103, роздають інформаційні буклети з алгоритмами вирішення найбільш типових правових питань.

Як жителям деокупованих населених пунктів звернутися до системи безоплатної правової допомоги

Телефоном: 0 800 213 103 — контактний центр системи БПД, дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні);

або зателефонувати з Telegram https://t.me/+380677213103 ;

; поспілкуватися з юристом письмово — у Telegram-чат https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка «Написати юристу»);

(кнопка «Написати юристу»); у найближчому з бюро правової допомоги: https://bit.ly/bpd_buro.

Усі можуть отримати правову інформацію чи консультацію, допомогу зі складенням документів, крім документів для звернення до суду, від системи безоплатної правової допомоги.

Деякі категорії громадян можуть послуги з представництва інтересів у судах, інших державних органах та допомогу у складенні документів до суду.

Зокрема, це такі категорії: