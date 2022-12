Про це він написав у Twitter.

Згідно з результатами опитування, у якому користувачі Twitter проголосували за відставку Маска він піде з посади голови компанії. Однак, лише тоді, коли знайде собі заміну.

“Я подам у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб зайняти цю посаду! Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів”, — сказав Маск.

Новий власник платформи заявив, що буде виносити на голосування всі майбутні рішення щодо політики Twitter. Першим він запитав, чи варто йому піти у відставку з посади керівника. За це висловилися 57,5% користувачів, ще 42,4% — проти. Всього опитуванні взяв участь 17 502 391 користувач.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022