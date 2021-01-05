Під час резонансної розмови з держчиновниками Трамп намагався тиснути на них та вимагав знайти для нього декілька тисяч голосів.

#Букви наводять повну текстову версію розмови Трампа з чиновниками.

Медоуз: Пане президенте, всі на зв’язку. Це Марк Медоуз, керівник апарату. На зв’язку державний секретар та ще дві особи – Джордан і містер Джермані з ним. З нами також адвокати, які представляють президента, Курт і Алекс, і Кліта Мітчелл – яка не є адвокатом, але брала участь у цьому. Я і президент. Тож, пане президенте, передаю слово вам.

Трамп: Так, дуже дякую. Вітаю, Бред, Раян, вітаю всіх. Ми вдячні за час і дзвінок. Ми витратили на це багато часу, і якби ми могли переглянути деякі цифри, я думаю, було б цілком зрозуміло, що ми перемогли. Ми суттєво перемогли в Джорджії. Ви навіть бачите це за масштабом мітингу. На мітинги прийшло 25 000 – 30 000 людей, а опозицію підтримали менше як 100 людей. І це ніколи не мало сенсу.

Але у нас є кілька моментів. Як мінімум 2 або 3 – близько 250–300 тисяч бюлетенів таємничо потрапили до списків. Значною мірою це пов’язано з округом Фултон, який не перевірили. Ми вважаємо, що якщо ви перевірите підписи в окрузі Фултон, то знайдете щонайменше кілька сотень тисяч підроблених підписів. І ми цілком впевнені, що так і станеться.

Ще одне величезне число. Протягом наступних двох днів ми отримаємо точну цифру із сертифікованими бухгалтерами. Точну цифру в межах 50 тисяч. Це люди, які пішли голосувати, але їм сказали, що вони не можуть цього зробити, бо за них уже проголосували. І це дуже сумно. Вони вийшли зі скаргами. Але число велике. Ми назвемо його вам. Але це набагато більше, ніж 11 779. Різниця становить лише 11 779 голосів. Бред, я думаю, ви з цим погоджуєтесь, так? Мені здається, що із цим числом погоджуються всі.

Але різниця в голосах. У нас є сотні тисяч бюлетенів, які ми справді можемо… ми назвемо вам досить точне число. Не треба великого числа, бо теоретично я програв з різницею у 11 779 голосів. Є тисячі людей, які прийшли до місця для голосування 3 листопада, і їм сказали, що вони не можуть голосувати, адже бюлетень на їхнє ім’я вже є. І це дуже, дуже сумно.

На мою думку, у нас було близько 4502 виборців, які проголосували, але яких не було в списку для реєстрації виборців. Тобто проголосувало 4502 особи, але їх не було в списку виборців, в якому вони мали бути. Було 18 325 голосів – була незаселена адреса, і їхні голоси не можна було враховувати. Це 18 325.

Також було 904 особи, які голосували там, де у них був лише номер поштової скриньки, і це заборонено. У нас було щонайменше 18 000 виборців – це записано на плівку, ми дуже ретельно все порахували, – пов’язаних із [ім’я]. Вона шахрайка, професійна аферистка [ім’я]. Ця плівка, яку демонстрували у всьому світі, показує всіх у поганому світлі – тебе, мене і всіх інших.

Вони сказали дуже чітко, що прорвало водопровід. Усі втекли з цього місця. А потім вони повернулися, [ім’я], її дочка та кілька людей. Спостерігачів від республіканців не було. Спостерігачів від демократів не було, правоохоронних органів не було. Рано-вранці вони в чорному одязі, з чорним щитом підійшли до столу і витягли голоси. Ці голоси були покладені туди за кілька годин до того, як було поставлено стіл.

Їх не було в офіційній урні для голосування, вони були у валізах.

Мінімальна кількість бюлетенів становила 18 000, всі за Байдена. В уповільненій зйомці це видно.

Були виборці з інших штатів. Вони проголосували в Джорджії, але були з іншого штату, таких 4 925 осіб. Були бюлетені для заочного голосування, надіслані на адреси, за якими ніхто не живе. Таких було 2326.

І були скриньки для голосування, що дуже погано. Скриньки для голосування, які прибрали. У нас є фотографії та свідчення від багатьох людей.

Не знаю, чи ви знайомі зі слуханням справи, але були випадки, коли скриньку забрали, але не доставили протягом трьох днів. Отже, з цією скринькою могло статися все, що завгодно, навіть голосування, яке ви хотіли. Було багато порушень, і підсумковий результат у багато разів перевищує різницю в 11 779 голосів, яку, за їхніми словами, ми програли.

Сьогодні я бачив вас по телебаченню, і ви сказали, що не знайшли нічого поганого. Я не програв штат, Бред. Кажуть, що це була найвища явка за всю історію. Багато політиків говорили, що не можуть мене подолати. Ми виграли кожен штат… ми виграли законодавчі збори кожного штату. У нас більшість у Сенаті, що шокує людей, хоча побачимо, що буде завтра чи за кілька днів.

Ми виграли Палату представників, ми виграли Конгрес, де повинні були втратити 15 місць, натомість отримали 16 чи 17. Політики в кожному штаті, політики в Джорджії дали свідчення або зроблять це, що не було способу перемогли мене на виборах, що люди вийшли і насправді очікували програти, а потім виграли завдяки [моїй] політичній славі. І вони сказали, що не могли провести багато опитувань до виборів. Вони не могли перемогти.

Виборчі бюлетені опускали у великій кількості. І ми намагаємось отримати ці цифри, і вони у нас будуть. Для цього знадобиться певний час. Але це величезна кількість. І це набагато більше, ніж 11 779.

Інша річ – мертві люди. Проголосували мертві люди, і я думаю, таких було близько 5000 осіб. Вони вдалися до найрізноманітніших методів, щоб отримати точне число, а це близько 5000 виборців.

Якщо скласти все до купи, то матимемо 300 000 фальшивих бюлетенів. Також ситуація в окрузі Фултон та інших районах. Сьогодні вранці з’явилася інформація, що там спалюють і рвуть бюлетені, а також знищують обладнання. Вони міняють обладнання на машинах для голосування Dominion, і, знаєте, це незаконно.

І вони нібито подрібнили 150 кг з 1500 кг бюлетенів. І це дуже сумно.

Але Бред, якщо взяти мінімальну цифру, яка у багато разів перевищує 11 779, і це число точне. Люди мають радіти, що отримали точний підрахунок голосів, а не результати виборів, де повний безлад.

Також безлад у Джорджії та інших місцях. Є й інші штати, які, думаю, скоро перейдуть до нас. Наприклад, у Детройті проголосували 139% осіб. Це не дуже добре.

У Пенсильванії у них було на 200 000 голосів більше, ніж голосувало людей. І це не дуже добре. Республіканці надзвичайно злі через це. Були й інші погані речі. Наприклад, у Мічигані проголосувала величезна кількість «мертвих душ». Марк, я думаю, таких було 18 000. Якась неймовірно висока цифра, набагато вища за озвучену вами 4000–5000.

І це було перевірено, переглядаючи колонки з некрологами в газетах.

Враховуючи вищезгадане, Бред, тобі доведеться розповісти нам про умовні виборчі бюлетені (бюлетені, подані особами, не внесеними до списків зареєстрованих виборців). Але у нас є багато людей, які скаржились, що не змогли проголосувати, бо за них уже проголосували.

І, знаєте, вони були шоковані. У деяких штатах було багато ситуацій з умовними виборчими бюлетенями, бо коли люди йшли голосувати 3 листопада, замість них уже проголосували.

От і все. Тобто ми маємо набагато більшу кількість голосів, ніж необхідно для перемоги. І ми виграли штат, і виграли його дуже легко. Ми отримуємо додаткові підтверджені числа. У нас є фотографії скриньок для голосування, які доставляються із запізненням. У деяких випадках доставляються через три дні, плюс ми маємо багато письмових свідчень щодо цього.

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Медоуз: Тож, пане президенте, надамо слово Бредові. Є твердження, де ми вважаємо, що не кожен голос, законний голос було підраховано. Це суперечить заяві державного секретаря.

Сподіваюся, ми знайдемо спосіб, щоб поглянути на ситуацію трохи детальніше. Президент згадував округ Фултон.

Пане Раффенспергер, сподіваюся, що у дусі співпраці та компромісу ми зможемо обговорити деякі з цих тверджень.

Раффенспергер: Я слухав те, що щойно сказав президент. У нас було кілька судових процесів, і нам довелося відповідати в суді на позови та скарги. Ми не погоджуємося з тим, що ви перемогли. Я не погоджуюся з числом 200 000, яке ви назвали. Я можу пояснити пункт за пунктом.

Ми витратили в Сенаті штату півтори години нашого часу, розглядаючи питання щодо виборів, а також 2,5 години у Палаті представників штату, щоб обговорити всі спірні питання. Кілька днів тому ми зустрілися з нашими конгресменами, конгресменами-республіканцями, і близько двох годин розмовляли про нещодавні вибори. Тепер кілька слів про заочне голосування. Я не бачу причин, щоб ставити під сумнів машини Dominion. Ми вручну здійснили перевірку 100% бюлетенів, порівняли із тим, що показали машини, і отримали практично однаковий результат. Потім ми зробили перерахунок і отримали практично той самий результат. Я не думаю, що тут є проблема.

Трамп: Що ж, Бред. Не те щоб це не проблема, тому що у нас великі проблеми з Dominion (система підрахунку голосів виборців) в інших штатах і, можливо, у вашому. Але ми не відчували, що нам необхідно туди їхати. І просто для того, щоб, можливо, надати трохи інший сенс тому, що говорить Марк, Марк Медоуз, так, ми хотіли б піти далі, але нам це дійсно не потрібно. У нас є всі голоси, які нам потрібні.

Ви знаєте, ми виграли штат. Якщо ви взяли, це самі мінімальні цифри, цифри, які я вам дав, це число відкріпних талонів виборців вашого штату – 4 925. І коли ви їх додаєте, то бачите, що це набагато більше числа 11 779. В інших штатах мало місце масштабне пошкодження машин Dominion, але нам потрібно це побачити.

Але ми програли штат тільки цим числом, 11 000 голосів і 779. Отже, з урахуванням сказаного, з тим, що у нас є, ми даємо вам мінімальні, мінімальні цифри. Ми даємо максимально консервативні цифри, ми в багато разів, у багато разів обігнали маржу.

Медоуз: Правильно.

Трамп: Тому що, яка різниця між перемогою на виборах двома голосами і перемогою на півмільйона голосів. Думаю, я, напевно, виграв півмільйона. Знаєш, одна з речей, які відбулися, Бред, це те, що до нас зараз приїжджають люди з Алабами, Південної Кароліни і інших штатів, і вони кажуть, що ти не можеш втратити Джорджію. Ми виграли. Ви знаєте, в Алабамі ми встановили рекорд, отримали найбільшу кількість голосів. У Джорджії ми встановили рекорд по голосам. І вони кажуть, що втратити Джорджію неможливо.

І це я можу сказати з огляду на наші мітинги. Втратити Джорджію просто неможливо. Це неможливо. Але пізно вночі вони скинули там багато голосів. Ти знаєш це, Бред. І це те, над чим ми дуже, дуже серйозно працюємо. Але, незважаючи на всі ці голоси, ми програли по суті на 11 000 голосів, і у нас є ще багато голосів, вже підрахованих і підтверджених.

І тому я просто не знаю, Марк, я не знаю, яка мета. Ми виявили занадто багато поганого. Але нам не потрібен Dominion або щось ще. На основі всього цього ми виграли ці вибори в Джорджії. І в цих словах немає нічого поганого, Бред. Ви знаєте, я маю на увазі… мешканці Джорджії злі. І ці цифри знову повторяться у понеділок ввечері. Разом з іншими [цифрами], набагато суттєвішими, які ми матимемо до того часу. І мешканці Джорджії злі, люди в країні злі. І немає нічого поганого в тому, щоб сказати, ну, що ви перерахували. Тому що це 2 236 відкріпних талонів. Я маю на увазі, що це ті самі цифри, які назвали нам бухгалтерські та юридичні фірми і так далі. І навіть якщо ви урежено їх наполовину, все одно буде більше голосів, які нам потрібні.

Раффенспергер: Ну, пане президенте, проблема полягає в тому, що у вас помилкові дані. Ми поговорили з конгресменами, і вони були здивовані. Але була людина, містер Брейнард, який приходив на ці збори і представляв дані. Він сказав, що були мертві люди, і що їх було понад 5000. Але насправді їх було двоє. Два. Проголосували два померлих людини.

Трамп: Що ж, Кліто, як ви на це відповісте? Може ви мені скажіть?

Мітчелл: Що ж, пане Раффенспергер, якщо ви уважно читали нашу петицію, то ви знаєте, що ми взяли імена і роки народження, і у нас є певна інформація. доступні нам. Ми запросили в вашому офісі записи, які є тільки у вас. Можна сказати, що є цілий всесвіт людей з однаковими іменами, одним роком народження і померлими. Але у нас немає тих записів, які є у вас. І одна з речей, яку ми офіційно і неофіційно пропонували ось уже кілька тижнів, – це надати нам необхідні записи.

Трамп: В одному штаті у нас величезна кількість мертвих людей. Так що я не знаю – я впевнений, що в Джорджії теж.

Але ми так далеко попереду. Ми настільки випередили ці цифри, навіть фальшиві бюлетені [ім’я], відомого шахрая. Ви знаєте, що було в тренді в Інтернеті? “Де [ім’я]?” Тому що вони думали, що вона потрапить до в’язниці. Це безумство, це безумство … Мінімальне число – 18 000 для [ім’я], але вони думають, що насправді близько 56 000, але мінімальне число – 18 000, коли вона набила [бюлетенями] урни для голосування. Подивимося правді в очі, Бред.

Вони зробили відео вкидання бюлетенів в урни … Вона набила урни для голосування. Вони були набиті так, як ніби ніхто ніколи раніше їх не бачив.

Вона нафарширувала машину. Вона била бюлетень – кожен бюлетень пройшов тричі, вони показували: ось бюлетень № 1, ось він вдруге, втретє, наступний бюлетень.

Дивись. Бред. У нас є нова касета, яку ми збираємося опублікувати. Це жахливо. І, до речі, це одна подія щось набагато більше, ніж 11 000 голосів, про які ми говоримо. Це ти знаєш. Це одна подія було катастрофою. І це просто не може бути оскаржене. І у нас є ще кадри, які ви не бачили. Там можна побачити все. Кожен бюлетень вставляли по три рази, і я не знаю чому. Не знаю чому три рази. Чому не п’ять разів, правда?

Раффенспергер: Ви говорите про State Farm відео. І мені дуже шкода, що Руді Джуліані або його люди пошматували це відео і вирвали його з контексту. На наступний день ми привезли відео на телеканал WSB-TV і дозволили їм показати, подивитися весь потік стрічки і те, що ви побачите, що відбулися події далеко не відповідають сказаному …

Трамп: Але де були спостерігачі на виборах, Бред? Спостерігачів там не було. Не було ні демократів, ні республіканців. Там не було охорони. Був пізній вечір, раніше ранок, в кімнаті нікого не було. Де були спостерігачі і чому вони сказали, що сталася текти водопроводу, ведт про це написали в газетах? Вони сказали, що пішли. Підрахунок закінчився через прорив водопроводу, а прориву водопроводу не було. Але де були спостерігачі від республіканців, і навіть де були спостерігачі від демократів? Їх не було.

А потім ви говорите: ну, вони покинули свою дільницю, це було підтверджено поліцією, детективами і іншими людьми, всі пішли в поспіху через прорив водопроводу. Коли вони повернулися, вони не пішли на свою дільницю. Вони підійшли до фартуху, що був обернутий навколо столу, під яким були тисячі і тисячі бюлетенів в ящику. Це був не запечатаний ящик. Вони забрали бюлетені і повернулися на іншу дільницю. Якби вони повернулися, то вони б пішли на свою дільницю і продовжили б працювати. Але вони не могли цього зробити, тому що це незаконно, бо у них не було спостерігачів від республіканців.

Отже, Бред, цьому немає виправдання. І, як ви знаєте, я даю кожному право сумніватися. Але, Бред, чому вони голосували тричі? Ви знаєте, вони вставляли їх (бюлетені) тричі.

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Раффенспергер: Пане президенте, вони цього не робили. Ми провели аудит, який довів, що бюлетені не сканувалися три рази.

Трамп: Де всі були в той час пізнім ранком? Де всі були? Де були республіканці? Де були охоронці? Чому в кімнаті не було охорони?

Раффенспергер: Пане президенте, ми надішлемо вам посилання з WSB.

Трамп: Мене не хвилює посилання. Мені це не потрібно. Бред, у мене є посилання краще.

Мітчелл: Ось що я вам скажу, ми бачили повний запис. І те, що ми бачили, все підтверджується. Вони змусили всіх піти, а потім почали обробляти бюлетені. За нашими оцінками, було близько 18 000 бюлетенів. Ми цього не знаємо …

Трамп: Було 18 тисяч бюлетенів, але вони використовували кожен по три рази.

Мітчелл: Ну, я не знаю про це.

Трамп: Кожен з 18-ти тисяч проходив по три рази.

Мітчелл: Я переглянув всю стрічку.

Трамп: Ніхто не може довести це, Бред. Ніхто. Я маю на увазі, послухай, ти маєш бути дитиною, щоб думати про це як-то інакше.

Мітчелл: Скільки бюлетенів, пан секретар, ви говорите, було оброблено тоді?

Раффенспергер: У нас був GBI (Georgia Bureau Of Investigation), що розслідує це.

Джермані: Співробітники правоохоронних органів поговорили з усіма, хто був там після тієї події. З ними був GBI, а також агенти ФБР.

Мітчелл: Що вони з’ясували?

Трамп: Є тільки дві відповіді: нечесність або некомпетентність. Тут по-іншому ніяк. Я маю на увазі, що це ніяк не могло статися, розумієте, у вас є виборці, які голосували, але вони більше не живуть в Джорджії. Що це була за цифра, кліть? Це теж було непогане число.

Мітчелл: Число тих, хто зареєструвався за межами штату після переїзду з Джорджії. Це приблизно 4500, але у мене немає цієї цифри прямо переді мною.

Трамп: А потім вони повернулися і проголосували.

Мітчелл: І проголосували. Так.

Трамп: Але я думав, що це велике число. Це було понад 20-ти …

Джермані: Ми також вивчали кожен з цих випадків, і ті цифри, які пані Мітчелл щойно назвала, вони неточні. Це люди, які жили в Джорджії, переїхали в інший штат, але потім законно повернулися до Джорджії. В більшості випадків.

Трамп: Скільки людей так роблять? Вони поїхали, а потім сказали: «А, чорт забирай, я повернуся”. Слухайте, це зовсім не звучить, як щось нормальне … ви маєте на увазі, вони виїхали, але вони так сумували за штатом, що захотіли повернутися? Це божевілля.

Джермані: Це вони переїхали багато років назад. Це не перед виборами було. Тож ці дані, які було надано, просто неточні.

Трамп: Ну, не знаю. Я знаю тільки, що виїхали з Джорджії, і вони проголосували. Не було сказано, що вони повернулися, чи не так, Кліто?

Мітчелл: Ні, але я маю на увазі, що ми дивимося на реєстрацію виборців. Знову ж таки, якщо у вас є додаткові записи, ми просили про це, але ви не поділилися цим з нами. Ви просто продовжуєте стверджувати, що провели розслідування.

Трамп: Але, Кліто, багатьом з усього цього не потрібно ділитися… Я виграв ці вибори сотнями тисяч голосів. Я не позбувся Джорджії. Тут не може бути по-іншому. Ми виграли сотні тисяч голосів. Я просто називаю маленькі числа, але коли ви їх складаєте, вони в багато разів більше 11 000. Я виграв цей штат сотнями тисяч голосів.

Трамп: Як ви думаєте, чи можливо, що вони знищили бюлетені в окрузі Фултон? Бо ходять чутки. А також те, що Dominion знищив машини для голосування. Dominion дійсно рухається швидко, щоб позбутися своєї… техніки.

Чи знаєте ви щось про це? Бо це незаконно, правда ж?

Це Райан Джермані. Ні, Dominion не вивіз жодного обладнання з округу Фултон.

Трамп: А те, що вони перенесли внутрішні частини машин для голосування і замінили їх іншими?

Джермані: Ні.

Трамп: Ви впевнені, Райане?

Джермані: Я впевнений.

Трамп: А щодо бюлетенів? Знищення, подрібнення бюлетенів. Вони подрібнювали бюлетені?

Джермані: Єдине розслідування, яке у нас є з цього приводу – вони не знищували бюлетені. Була проблема в окрузі Кобб, де вони займалися звичайним офісним подрібненням, позбавляючись від старих паперів, і ми досліджували це. Але це матеріал, ви знаєте, з минулих виборів.

Трамп: Не знаю. Ми чуємо зворотне, що вони знищують тисячі й тисячі бюлетенів, а тепер виявляється: “О, ми просто прибираємо в офісі”. Не думаю, що вони наводять лад.

Раффенспергер: Пане президенте, є якась проблема з соціальними мережами – там люди можуть говорити все, що завгодно.

Трамп: О, це не соціальні мережі. Це ЗМІ Трампа. Мене не хвилюють соціальні мережі. Соціальні мережі – це великі технології. Великі технології на вашому боці. Ви республіканець, ви повинні хотіти, щоб результати виборів були точними.

Раффенспергер: Ми вважаємо, що у нас дійсно точні вибори.

Трамп: Ні, ні. Це навіть близько не так.

Ви помилилися на сотні тисяч голосів. Ви відправили нас в округ Кобб для перевірки підпису, вірно? Ви відправили нас в округ Кобб, в який ми не хотіли їхати. І ви сказали, що він буде відкритий для публіки. У нас були там наші експерти, яких не пускали на ділянку. Але нам не потрібен округ Кобб. Ми хотіли округ Фултон. І ви б нам його не дали. Отже, чому він не може бути відкритий для публіки?

І чому у нас не можуть зробити це професіонали, а не аматори, які ніколи нічого не знайдуть і не хочуть нічого знаходити? Вони не хочуть нічого шукати. Ви скажете мені причину, тому що я не розумію ваших міркувань, але коли-небудь ви скажете мені причину.

Джермані: Пане президенте, ми о брали округ Кобб …

Трамп: Отже, чому ви вибрали округ Кобб? Ми навіть не просили – ми просили округ Фултон, а не округ Кобб.

Джермані: Ми обрали округ Кобб, тому що це був єдиний округ, де були представлені докази того, що перевірка підписів не була проведена належним чином.

Трамп: Округ Фултон. Послухайте. Стейсі, на мій погляд, Стейсі така ж нечесна, як і вони. Вона переграла вас… у всьому. Вона змусила вас підписати абсолютно неконституційну угоду, а ця угода згубна. Ви не можете перевірити підписи. Ця угода – катастрофа для цієї країни. Але вона якимось чином змусила вас підписати цю річ, і вона перехитрила вас на кожному кроці.

І я дуже не хочу уявляти, що станеться в понеділок або вівторок, але це дуже лякає людей. Ви знаєте, де бюлетені течуть з нізвідки. Людям це дуже страшно. Цей указ про згоду – катастрофа. Це катастрофа. Дуже хороший адвокат, який досліджував це, сказав, що вони ніколи не бачили нічого подібного.

Раффенспергер: Збір даних (користувачів або виборців) у штаті Джорджія все ще є незаконним. І ця мирова угода нічого б не змінила ні на йоту.

Трамп: Це не мирова угода, це указ про згоду. Там навіть йдеться про згоду, чи не так? Тут використовується термін “указ про згоду”. Це не говорить про угоду про врегулювання. Це указ про згоду. Це катастрофа.

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Раффенспергер: Це мирова угода.

Трамп: Що там написано?

Раффенспергер: Раяне?

Джермані: У мене немає її перед очима, але документ не був внесений судом, це не постанова суду.

Трамп: Але, Раяне, це називається указ про згоду, вірно? На папері. Це правильно?

Джермані: Я не. Я не. Не вірю, бо переді мною цього немає.

Трамп: Добре, хай там що, але це катастрофа. Це катастрофа. Дивись. Ось у чому проблема. Ми можемо ініціювати перевірку підпису, і ми знайдемо сотні тисяч підписів, якщо ви дозволите нам це зробити. І це єдиний спосіб, але ви цього не робили в окрузі Кобб. Ви просто переглянули одну сторінку та порівняли з іншою. Єдиний спосіб перевірки підпису. Нещодавно. І порівняйте це з двома роками тому, чотирма роками тому, шістьма роками тому, знаєте, чи навіть з одним. І ви виявите, що у вас багато різних підписів. Але у Фултоні у бюлетенях ви виявите, що у вас є багато таких, що їх навіть не підписали, і у вас є багато підробок.

Добре, ти це знаєш. Ти це знаєш. Ви в цьому не сумніваєтесь. І ти виявиш, що ти опинишся на рівні 11 779 за лічені хвилини, бо округ Фултон повністю корумпований.

І вони ходять, заграють з тобою і сміються над тобою за спиною, Бред, ти знаєш це чи ні, вони сміються з тебе, і ти взяв штат, який є республіканським штатом, і ти зробив те, що було майже неможливим для республіканця попри обман, тому що вони обдурили тебе так, як ніхто ніколи раніше не обманював. І мені байдуже, скільки часу це займе у мене, знаєш, у нас будуть інші штати, у яких ми виграємо зі значного перевагою.

Але я не буду … це ніколи … це … Тепер проблема полягає в тому, що їм потрібно більше часу для великих цифр. Але їх дуже велика кількість. Але я думаю, ви виявите, що вони – до речі, трохи інформації, я думаю, ви виявите, що вони знищують бюлетені, тому що вони повинні позбутися їх, оскільки бюлетені не підписані. Бюлетені пошкоджені, вони абсолютно нові, вони не мають печатки, і все це з бюлетенями. Але бюлетені корумповані.

Трамп: Ви знаєте, що вони зробили, і не повідомляєте про це. Це злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете цього допустити.

Це великий ризик для вас і для вашого юриста Раяна. Це великий ризик. Судячи з того, що я чув, вони знищують бюлетені. І вони ліквідовують машини для голосування, і роблять це дуже швидко. І те, й інше є криміналом. І ви не можете цього допустити, але ви дозволяєте цьому статися. Я повідомляю, що ви дозволяєте цьому статися. Тож дивіться. Все, що я хочу зробити, це ось що. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж уже є. Тому що ми виграли цей штат.

Те, що відбувається у США зараз є великою напругою, оскільки перехід влади може стати помилкою. Якщо це була помилка, я не знаю. Але це велика проблема в Джорджії.

Джермані: Пане президенте, це Раян. Ми розглядаємо кожну з тих речей, які ви згадали.

Трамп: Добре. Але якщо ти знайдеш це, ти повинен про це сказати, Раяне.

Джермані: … Дозвольте сказати вам, що ми бачимо. Те, що ми бачимо, – це зовсім не те, що ви описуєте. Це слідчі з нашого офісу, це слідчі з GBI, і вони шукають, вони профі. Ми продовжуватимемо розслідувати всі ці речі, про які ви говорите.

Трамп: Ну, тобі краще перевірити бюлетені, бо вони подрібнюють бюлетені, Раяне. Я просто кажу тобі, Раяне. Вони подрібнюють бюлетені. І ви повинні поглянути на це дуже уважно. Бо це незаконно. Знаєш, ти можеш навіть не повірити, але вони подрібнюють бюлетені, бо думають, що ми врешті-решт дістанемося … тому що врешті-решт потрапимо у Фултон. На мій погляд, ніколи не пізно. … Подивіться, нам потрібно лише 11 000 голосів. У нас є набагато більше, ніж зараз. У нас буде все більше і більше. У вас взагалі є попередні бюлетені, Бред? Попередні бюлетені?

Раффенспергер: Тимчасові виборчі бюлетені дозволені законодавством штату.

Трамп: Звичайно, але я маю на увазі, чи підраховані вони, чи ви їх просто стримували? Скільки попередніх бюлетенів у вас у штаті?

Раффенспергер: Ми дамо вам ці дані.

Трамп: Тому що більшість із них були оформлені на ім’я Трампа. Тому що це люди, яких обдурили, коли вони проголосували попередньо. І у нас є тисячі людей, які дали свідчення або хочуть дати свідчення. Люди кажуть, коли вони прийшли голосувати 3 листопада, їм сказали: «Вибачте, за вас вже проголосували попередньо». Жінки, чоловіки почали кричати та заперечувати це. Вони сказали: «Вибачте, але за вас уже проголосували, і для вас немає бюлетеня».

А що щодо тієї партії військових бюлетенів, яка надійшла. Майже 100 % військових голосували за Трампа. Я маю на увазі 100% тих, хто офіційно проголосував Байдена. Ви знаєте про це? Прийшла велика група виборчих бюлетенів. Я думаю, що це було в окрузі Фултон, і вони просто виявилися на 100 % за Трампа. Але ці бюлетені були на 100 % зарахували Байдену. Прийшла дуже значна кількість, все для Байдена. Хтось про це знає?

Мітчелл: Я знаю про це, але …

Трамп: Я запитую Бреда. Чи знаєте ви про військові бюлетені, які ми зараз підтвердили. Чи знаєте ви про військові бюлетені, які надійшли, які на 100% зарахували на рахунок Байдена. Ви знаєте про це?

Джермані: Я не знаю про це, я знаю, коли надходять військові бюлетені, це не тільки військові, це також громадяни з-за кордону. Військові, як правило, голосують за республіканців. Частина закордонних громадян, як правило, дуже демократична. Це була суміш голосів.

Трамп: Ні. Все добре. Але я отримав близько 78 % голосів військових. Ці бюлетені були за мене… Вони не говорили мені про громадян з-за кордону. Це могло бути й так, але я отримую голоси і за кордоном, Райане, ти чесно знаєш. І не кажіть, що Байден отримав 100% цих голосів. Це кримінал. Це злочин. Це ще один злочин, це ще одна з багатьох кримінальних подій, багато кримінальних подій тут.

О, я не знаю, дивись Бред. Я повинен отримати … Я повинен знайти 12 000 голосів, і я їх маю в рази більше. І отже, я виграв вибори. Знаєш, і я спостерігав за тобою сьогодні вранці, і ти сказав, що ніякої фальсифікації не було.

Але я маю на увазі, що все це дуже небезпечно. Коли ви говорите про відсутність фальсифікацій, я думаю, що для вас дуже небезпечно це говорити.

Я просто, я просто не знаю, чому ви не хочете, щоб голоси були підраховані чесно. Як навіть ти, коли їздив і робив цю перевірку. І я був здивований, бо ми знайшли лише кілька тисяч голосів, які були проти мене. Все, що ви робите, це повторна сертифікація наявних голосів. Що це вам дало? Ви просто підрахували їх і все-таки виявили 3000 незаконних. Але вам доведеться повернутися до перевірки підписів. А якщо перевірити округ Фултон, то їх буде сотні тисяч.

То що ми будемо робити тут, люди? Мені потрібно лише 11 000 голосів. Дайте мені перевірку. Або ми можемо продовжувати це робити, але це нечесно щодо виборців Джорджії. Я візьмуся за кого завгодно. І як мінімум, буде 18 000 бюлетенів, які використовували тричі. І всі вони були за Байдена. Знаєш, [ім’я], те, про що я забув сказати, що було найважливішим. Ви знаєте, що кожне її голосування надходило за Байдена. Ти знаєш це, до речі, Бред?

Кожне голосування, яке вона робила в машинах рано вранці, надходило за Байдена. Ти знав це, Райане?

Джермані: Це не точно, пане президенте.

Трамп: Га. Що точно?

Джермані: Цифри, які ми показуємо, є точними.

Трамп: Ні, про [ім’я]. Приблизно рано вранці, Раяне. Коли жінка приймала бюлетені. Ви знаєте, звідки ці бюлетені, на кого їх видавали, чи знаєте ви, за кого вони голосували?

Джермані: Ні, не конкретно.

Трамп: Ви коли-небудь перевіряли?

Джермані: Ми зробили те, що я описав вам раніше.

Трамп: Ні, ні, ні – ви коли-небудь перевіряли бюлетені, які відсканувала [ім’я], відомий політичний оперативний працівник. Ви коли-небудь перевіряли, кому призначені ці голоси?

Джермані: Ми розглянули ситуацію, яку ви описали.

Трамп: Ні, вони були на 100 % для Байдена. 100 відсотків. У всій групі не було голосування за Трампа. Чому ти не хочеш знайти це, Раяне? Що з тобою? Я чув, що ваш адвокат дуже складний, насправді, але я впевнений, що ви хороший юрист. У вас гарне прізвище.

Але, але мені просто цікаво, чому б ні, чому ви продовжуєте заперечувати це? Ми вже подолали 17 779, так? Ми перевищуємо це число, і якби ви взяли голоси лише [ім’я], ми перевищимо це число в п’ять, п’ять чи шість разів.

Кожен бюлетень надходив за Байдена, і ти цього не знав, але тепер ти це знаєш. То скажи мені, Бред, що ми будемо робити? Ми перемогли на виборах, і нечесно це забирати у нас так. Я думаю, що ви повинні сказати, що збираєтеся переглянути бюлетені, і ви можете переглянути їх, але перегляньте з людьми, які хочуть знайти відповіді, а не з людьми, які не хочуть знаходити відповіді. Наприклад, я чую Райана, що він, мабуть, впевнений, чудовий юрист і все таке. Але він робить заяви щодо тих бюлетенів, про які не знає. Але він робить їх із впевненістю. Але зараз я думаю, що він менш впевнений.

Раффенспергер: Пане президенте, у вас є люди, які подають інформацію, і ми маємо своїх людей, які подають інформацію. І тоді вонаа потрапляє до суду, і суд тоді повинен прийняти рішення. Ми повинні стояти за своїми даними. Ми вважаємо, що наші цифри правильні.

Трамп: Чому ви так говорите? Не знаю. По-перше, вони навіть не призначають нам суддю. Гей, Бред, чому б вам не хотілося перевірити [ім’я]? І чому б вам не хотілося сказати, що насправді президент Трамп має рацію щодо цього. Тоді ми переможемо у штаті Джорджія, лише один цей інцидент, не кажучи про сотні тисяч інших бюлетенів. Я спостерігав за вами, знаєте, вам не байдуже. Але ваші цифри неправильні. Вони насправді помиляються і насправді помиляються, Бред.

Мітчелл: Пане секретарю …

Трамп: Тому що ви, хлопці, так помиляєтесь. Ви так погано поводилися з населенням Джорджії. Ви та ваш губернатор, який опустився опустиввся на 21 бал. Я підтримав його, і він був обраний, але, скажу вам, він катастрофа.

Я не міг уявити, що люди так сердяться в Джорджії, я не уявляю, що його колись знову оберуть. Але чому б ти не хотів знайти правильну відповідь, Бред, замість того, щоб продовжувати говорити, що цифри правильні? Тому що ці цифри настільки неправильні?

Мітчелл: Пане секретарю, пане президенте, Алекс може говорити про це, ми говорили про це, і я не знаю, чи передавалась інформація у ваш кабінет. Дивіться, суд не розглядає наше клопотання. Вони навіть не призначили суддю. Але жителі Джорджії та жителі Америки мають право знати відповіді. І у вас є дані та записи, до яких ми не маємо доступу. І ви продовжуєте нам говорити та робити публічні заяви, що ви це розслідували і нічого не побачити. Але ми не знаємо про це. Ми знаємо лише те, що ви нам говорите. Я не розумію, чому не можна було б спробувати дійти до суті, порівняти цифри, ви знаєте, якщо скажете: “Тому що ми не маємо жодного способу підтвердити те, що ви нам говорите”, ви повідомляєте нам, що у вас було розслідування в окрузі Арена. У мене немає звіту. Я ніколи не бачив звіту про розслідування. Я не знаю, що це так. І це лише одна з 25 категорій. Як сказав президент, ми навіть не зайшли в питання про домініон. Це не частина нашої справи.

Трамп: Ні, у нас є спосіб, але я не хочу в нього вдаватися. Ми знайшли спосіб в інших штатах, вибачте, але нам він не потрібен, тому що у нас лише 11 000 голосів, тож він нам навіть не потрібен. Я особисто думаю, що вони корумповані, як пекло. Але нам це не потрібно. Тому що все, що нам потрібно зробити, – це знайти понад 11 000 голосів. Тож нам це не потрібно. Я не хочу розхитати весь світ. Ми легко виграли у Джорджії. Ми виграли штат сотнями тисяч голосів. Тож ми не даємо Домініону пропуск на запис. Ми просто, нам не потрібен Домініон, тому що ми маємо так багато інших голосів, що нам не потрібно це доводити глобальніше.

Гілберт: Пане президенте, Кліто, це Курт Гілберт, якщо я можу на хвилину втрутитися. Райане, я хотів би запропонувати лише чотири категорії, про які вже згадував президент, які насправді мають суттєві цифри 24 149 голосів, які були підраховані незаконно. Це саме по собі достатньо для того, щоб змінити результати або поставити результат під сумнів. Ми хотіли б співпрацювати з вашим офісом, і ми можемо зробити це шляхом компромісу. І якщо ви зможете встановити, що наші цифри неточні, тоді добре. Однак ми вважаємо, що вони точні. Зараз у нас є три-чотири окремі експерти, які розглядають ці цифри.

Трамп: На них дивились сертифіковані бухгалтери.

Гілберт: Правильно. І це лише на основі даних USPS та даних вашого власного держсекретаря. Отже, це ми б просили вас зробити, сісти з нами у компромісному процесі та врегулюванні і фактично пройти реєстрацію бюлетенів виборців. І якщо ви можете переконати нас, що ці 24 149 неточні, тоді добре. Цього достатньо, щоб повністю змінити результати. То що б ви сказали на це, пане Джермані?

Джермані: Курте, я радий зв’язатися з нашими адвокатами, і ми це налаштуємо. Ця цифра не є точною. І я думаю, що ми можемо показати вам для всіх, на кого ми розглядали, чому це не так. І тому, якщо це було б корисно, я радий зв’язатися з нашими юристами та домовитись про це з вами, хлопці.

Трамп: Ну, дозвольте запитати вас, Курте, ви вважаєте, що це точна цифра. Це базувалося на інформації, яку вам передав держсекретар, так?

Гілберт: Це правильно. Ця інформація є мінімальними найконсервативнішими даними, заснованими на даних USPS та даних канцелярії державного секретаря, які стали загальнодоступними. У нас немає внутрішніх номерів державного секретаря. Проте ми просили про це шість разів. Отже, цілком зрозуміло, що якщо інформація не надходить, є що приховувати. Це проблема у нас.

Джермані: Ну, це не так, сер. Є речі, про які ви, хлопці, маєте право знати. І є речі, які згідно із законом нам заборонено видавати.

Трамп: Ну, треба. Ну, згідно із законом, ви не можете давати неправильні результати виборів, правда? Вам заборонено це робити. І це ти зробив. Це неправильний результат виборів. Ви повинні зустрітися завтра. Жителі Джорджії знають, що це була афера. І через те, що ви зробили з президентом, багато людей не збираються голосувати, а багато республіканців збираються голосувати проти, бо ненавидять те, що ви зробили з президентом. І вони будуть голосувати. У вівторок у вас великі вибори. І тому я думаю, що насправді важливо, щоб ви зустрілися завтра і пропрацювали ці цифри. Тому що я знаю Бреда, що якщо ти вважаєш, що ми маємо рацію, я думаю, ти скажеш, і я не хочу когось звинувачувати. Ви знаєте, що ми виграли вибори. Всім відомо, що я виграв штат Джорджія сотнями тисяч голосів. Але я скажу вам, що це матиме великий вплив у вівторок, якщо ви, хлопці, швидко це не виправите.

Медоуз: Пане Президенте. Це Марк. Схоже, у нас є дві різні сторони, які домовилися про те, що ми можемо поглянути на ці області, і я припускаю, що ми можемо зробити це протягом наступних 24-48 годин, щоб продовжити і узгодити це, щоб ми могли розглянути ці дві претензії переконавшись, що ми отримаємо доступ до даних державного секретаря, щоб або перевірити, або визнати недійсними заявлені результати. Це правильно?

Джермані: Ні, це не те, що я сказав. Я радий тому, що наші адвокати сідають з Куртом та адвокатами з цього боку і пояснюють їм спірні питання.

Медоуз: Тож, що ти кажеш, Раяне, дозволь мені переконатися … тож ти кажеш, що ти насправді не хочеш надавати доступ до даних. Ви просто хочете висловити чергову думку про те, чому позов неправильний?

Джермані: Я не думаю, що ми можемо надати доступ до даних, які захищені законом. Але ми можемо сісти з ними і роз’яснити ситуацію.

Трамп: Але вам дозволено провести фальшиві вибори? Вам дозволено мати фальшиві вибори?

Джермані: Ні, сер.

Трамп: Коли ви збираєтеся робити підрахунок підписів, коли ви збираєтеся перевіряти підписи в окрузі Фултон, що ви сказали, що збираєтеся робити, і зараз раптом ви цього не робите. Коли ти це зробиш?

Джермані: Ми збираємось це зробити. Ми оголосили.

Гілберт: Щоб перейти до цього питання щодо особистої інформації та конфіденційності, чи можливо, що державний секретар міг би замінити адвокатів президента, щоб ми могли отримати доступ до цієї інформації та приватної інформації, не маючи жодного порушення?

Трамп: Ну, я не хочу знати, хто це. Ви, хлопці, можете зробити це дуже конфіденційно. Ви можете підписати угоду про конфіденційність. Все добре. Мені не потрібно знати імена. Але ми передаємо інформацію про ці речі, про які ми говоримо. Всю цю інформацію ми отримали від державного секретаря.

Медоуз: Так. Раяне, якщо б ви з Куртом могли зібратися разом і розробити план вирішення ситуації, де ми можемо насправді переглянути дані. Наприклад, пане секретарю, я можу сказати вам, що проголосувало багато померлих американців. Ми маємо йти вперед і швидко рухатися, щоб спробувати вирішити це якомога швидше. І якщо це добрий наступний крок. Сподіваємось, ми зможемо закінчити цей телефонний дзвінок, продовжити і домовитись, що ви обоє негайно зберетеся.

Трамп: Ну чому мої адвокати не покажуть вам, звідки ви взяли інформацію. Це покаже державний секретар, і вам навіть не потрібно дивитись на будь-які імена. Ми не хочемо імен. Нам все одно. Але ми отримали цю інформацію від вас… Я хотів би, щоб ви, можливо, завтра зустрілися з Раяном в ідеалі, тому що я думаю, що ми повинні прийти до рішення перед виборами. Інакше у вас будуть люди, які просто не голосують. Вони не хочуть голосувати. Вони ненавидять державу, ненавидять губернатора і ненавидять державного секретаря… Ми просто хочемо правди. Це просто. І всі будуть задоволені, якщо правда з’явиться. Все добре. Це займає трохи часу, але нехай правда вийде назовні. І справжня правда полягає в тому, що я переміг з відривом у 400 000 голосів. Принаймні. Це справжня правда. Але нам не потрібно 400 000, а лише понад 2000 голосів. А ви, хлопці, зможете зустрітися завтра, Райане?

Джермані: Я зв’яжусь із Крісом, адвокатом, який представляє нас і справу, і побачу, коли він зможе зустрітися з Куртом.

Раффенспергер: Раян зв’яжеться з іншим адвокатом. Дякую, президенте Трамп, за ваш час.

Трамп: Добре, дякую, Бреде. Дякую, Раяне. Дякую. Дякую всім. До побачення.