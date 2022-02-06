Навчальні центри територіальної оборони вже розгорнули на території всієї України. Добровольці звідусіль отримують професійні знання, як давати відсіч у разі нападу Російської Федерації. Нещодавно також пройшло тренування 112-ї бригади тероборони Києва.











Як у Києві тренуються обороняти місто: кияни проходять вишкіл у бригадах тероборони // 6 фото

Про це повідомляє пресслужба Тероборони ЗСУ.

“Академіки, підприємці, маркетологи, вимушені переселенці, студенти і батьки. Територіальна оборона об’єднує різних людей. Різних, але схожих у своєму бажанні та готовності захищати нашу державу”, – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що участь у теробороні добровільна. Водночас все ж існують вікові обмеження: резервістами можуть стати чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Після проходження співбесід, медкомісій та здачі усіх документів бійцям надають змогу підписати контракт військовослужбовця або резервіста Сил тероборони ЗСУ.

Так, 5 лютого тренування Територіальної оборони пройшла 112 Окрема Бригада територіальної оборони міста Києва, котра познайомилась зі своїм новим командиром Олександром Павлієм. Резервісти пройшли навчання з основ домедичної допомоги, топографії, радіозв’язку, розвідки, мінної безпеки та індивідуального бойового навику. Загалом у тренуванні бригади взяли участь близько 300 учасників.

Читайте також: Бойова підготовка цивільного населення: як Україна готується до опору на випадок вторгнення

Довідка. Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Їхня мета допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи решті незаконних груп на своїй території.