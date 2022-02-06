Як у Києві тренуються обороняти місто: кияни проходять вишкіл у бригадах тероборони // 6 фото
Про це повідомляє пресслужба Тероборони ЗСУ.
“Академіки, підприємці, маркетологи, вимушені переселенці, студенти і батьки. Територіальна оборона об’єднує різних людей. Різних, але схожих у своєму бажанні та готовності захищати нашу державу”, – йдеться у повідомленні.
Зауважується, що участь у теробороні добровільна. Водночас все ж існують вікові обмеження: резервістами можуть стати чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Після проходження співбесід, медкомісій та здачі усіх документів бійцям надають змогу підписати контракт військовослужбовця або резервіста Сил тероборони ЗСУ.
Так, 5 лютого тренування Територіальної оборони пройшла 112 Окрема Бригада територіальної оборони міста Києва, котра познайомилась зі своїм новим командиром Олександром Павлієм. Резервісти пройшли навчання з основ домедичної допомоги, топографії, радіозв’язку, розвідки, мінної безпеки та індивідуального бойового навику. Загалом у тренуванні бригади взяли участь близько 300 учасників.
Довідка. Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Їхня мета допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи решті незаконних груп на своїй території.
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- Раніше повідомлялось, що американська газета The New York Times присвятила репортаж мешканцям Маріуполя, які готуються захищати місто у разі нападу російських військ.
- Окрім цього, колишній чемпіон світу з боксу та рідний брат мера Києва Володимир Кличко подав заяву на вступ до бригади територіальної оборони столиці.
- Американське видання TIME присвятило обкладинку нового випуску свого журналу Україні.
- В американській щоденній газеті The Washington Post опублікували матеріал про тренування 130-го батальйону територіальної оборони України у Києві. Журналіст Девід Л. Стерн висвітлив історії трьох добровольців, котрі готові з власною зброєю боронити своє місто.
- Також британська газета The Times опублікувала матеріал про киянку Мар’яну Жагло, котра підготувалась до можливої війни із Російською Федерацією.