#Букви побували на передріздвяному богослужінні у римо-католицькому храмі святого Олександра.
У Святвечір 24 грудня храм був переповнений вірянами. Люди зустрічали найсвітліше свято року з дотриманням необхідних карантинних вимог.
До призначеного часу початку меси у храмі вже не лишилось сидячих місць. Люди по черзі підходили до вертепу. Діти ставили свічки та молилися
Люди були в масках та максимально тримали дистанцію, і це ніяк не завадило атмосфері таїнства богослужіння.
Новина про те, що Христос народився пролунала 7-ма мовами. Вірян закликали бути гідними у ці непрості часи, і зберігати цю цінність у серцях за будь-яких життєвих обставин.
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