Різдво Христове 25 грудня відзначають християни західного обряду – католики, протестанти і віряни кількох православних церков. Зокрема, Румунської та Елладської. Україна – одна з небагатьох держав, хто святкує два Різдва. Уже вчетверте це свято відзначається офіційно.

#Букви побували на передріздвяному богослужінні у римо-католицькому храмі святого Олександра.

У Святвечір 24 грудня храм був переповнений вірянами. Люди зустрічали найсвітліше свято року з дотриманням необхідних карантинних вимог.

До призначеного часу початку меси у храмі вже не лишилось сидячих місць. Люди по черзі підходили до вертепу. Діти ставили свічки та молилися

Люди були в масках та максимально тримали дистанцію, і це ніяк не завадило атмосфері таїнства богослужіння.

Новина про те, що Христос народився пролунала 7-ма мовами. Вірян закликали бути гідними у ці непрості часи, і зберігати цю цінність у серцях за будь-яких життєвих обставин.

Читайте також: Чим відрізняється католицьке Різдво від православного?

Цьогоріч віряни у столиці зустрічають Різдво лише в одному католицькому храмі, поки костел Святого Миколая, пошкоджений пожежею у вересні 2021 року, відновлюють