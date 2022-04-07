Сумську область та Чернігів почали відновлювати після того, як їх залишили російські військові. У місті вже працюють комунальні служби та наводять лад на дорогах.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Комунальники приступили до відновлення електро- та водопостачання. Вже почали ремонтні роботи у містах, де точилися найзапекліші бої: Тростянці, Охтирці та селі Боромля. У першому населеному пункті вже 12 тисяч жителів отримали світло у будинках, а в останньому майже повністю відновили водопостачання.

Уряд оцінює масштаби руйнування Чернігова у 70%, але місто планують відновити у найкоротші терміни. У Чернігові вже активізували роботу комунальників для ліквідації наслідків ворожих атак.

У Сумській області триває розмінування території. Вже облаштували під’їзди до понтона через зруйнований міст у селі Климентове. Аграрії також розпочали посівну кампанію.

В області руйнувань зазнали також навчальні заклади. Проте завдяки станціям Starlink, які надіслала компанія SpaceX для безперебійного доступу до Інтернету, відновили дистанційне навчання.