Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Комунальники приступили до відновлення електро- та водопостачання. Вже почали ремонтні роботи у містах, де точилися найзапекліші бої: Тростянці, Охтирці та селі Боромля. У першому населеному пункті вже 12 тисяч жителів отримали світло у будинках, а в останньому майже повністю відновили водопостачання.
Уряд оцінює масштаби руйнування Чернігова у 70%, але місто планують відновити у найкоротші терміни. У Чернігові вже активізували роботу комунальників для ліквідації наслідків ворожих атак.
У Сумській області триває розмінування території. Вже облаштували під’їзди до понтона через зруйнований міст у селі Климентове. Аграрії також розпочали посівну кампанію.
В області руйнувань зазнали також навчальні заклади. Проте завдяки станціям Starlink, які надіслала компанія SpaceX для безперебійного доступу до Інтернету, відновили дистанційне навчання.
- Нагадаємо, з огляду на зміну стратегії РФ щодо проведення бойових дій в Україні у 2 районах Харківщини планують евакуацію цивільного населення задля запобігання людським жертвам.
- Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян з огляду на інформацію, опубліковану деякими ЗМІ, що, мовляв, Харків можуть захопити російські війська. Він наголошує: Збройні сили України цього не допустять.
- Російські війська проводять перегрупування та намагаються оточити українські сили Операції Об’єднаних сил. Окрім цього, дані розвідки свідчать про те, що ворог готується захопити Харків.
- У звільненому від російських окупаційних військ Гостомелі зникли безвісти понад 400 осіб. Дехто з них, як свідчать очевидці, загинув, але їх місцеперебування невідоме.