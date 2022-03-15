Відповідні рекомендації оприлюднили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Перша рекомендація, яку надають у МОЗ — це не покидати приміщення або зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. У випадку ядерної аварії найкраще триматися якомога далі від стін та даху будівлі, в якій ви перебуваєте. У МОЗ зауважують, що це необхідно, оскільки радіоактивний матеріал зазвичай осідає на зовнішній стороні будівель.

Також у МОЗ рекомендують забрати додому своїх домашніх тварин, які перебувають на вулиці (якщо такі є). Усі двері та вікна необхідно щільно закрити та не підходити до них без нагальної потреби. Необхідно зробити кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти харчування необхідно загорнути у плівку та покласти в холодильник або шафу. Також ви маєте мати маску або респіратор для захисту органів дихання від потрапляння в них радіоактивного пилу.

Також у МОЗ нагадали, що потрібно робити, якщо вам все таки потрібно вийти з укриття. У відомстві наголосили, що виходити на вулицю потрібно лише за нагальної потреби. Якщо ви виходите на вулицю, то використовуйте респіратор, одягніть довгий плащ, гумові чоботи й рукавички.

На дворі не можна знімати одяг, сідати на землю, купатися у відкритих водоймах, збирати лісові гриби або ягоди.

У Міністерстві охорони здоров’я також зауважують, що по поверненні додому варто зняти верхній одяг. Таким чином, кажуть у відомстві, ви позбудетеся 90% радіоактивного матеріалу, який міг потрапити на вас. Одяг потрібно знімати обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Такий одяг потрібно помістити у герметичний контейнер або пластиковий пакет. Після цього потрібно тримати цей одяг подалі від тварин та людей.

Після цього необхідно прийняти душ, використовуйте мило. Голову варто помити з використанням шампуню, проте не застосовуйте кондиціонер, оскільки він може закріпити радіоактивний матеріал у вашому волоссі. Зверніть увагу, що шкіру не варто сильно терти, аби не подряпати її і не занести радіоактивний пил у рану.

Проте можливість прийняти душ може бути не завжди. У такому випадку в МОЗ радять бодай вимити з милом руки, обличчя та інші відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, то варто витерти руки й обличчя вологими серветками або вологою тканиною. Ретельно протріть руки, обличчя, повіки, вії, вуха. Після цього необхідно одягнути чистий одяг.

У МОЗ наголошують, що в разі радіаційної аварії воду можна пити лише з перевірених джерел. До того, як влада або рятувальники не повідомлять про безпеку водопровідної води, безпечною може вважатися лише бутильована вода з герметично закритих пляшок. Кип’ятіння не позбавить заражену воду радіоактивних матеріалів. Тому, наголошують у відомстві, необхідно мати запас бутильованої води.

Також у відомстві додають, що водопровідну або колодязну воду можна буде використовувати для знезараження свого тіла, їжі та води. У МОЗ зауважують, що навіть якщо водопровідна вода буде забруднена, її все одно можна буде застосовувати для знезараження. У міністерстві так вважають, оскільки концентрація радіоактивного матеріалу, який потрапляє у поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня, який буде безпечним при митті тіла, волосся та одягу.

Безпечною для вживання може вважатися їжа з герметичних контейнерів: консервних банок, пляшок, коробок тощо або та, яка зберігалася в морозильній камері або холодильнику.

Перед тим, як відкривати контейнер з їжею, його варто протерти вологою тканиною або чистим рушником. Так само необхідно протерти кухонне приладдя перед використанням. Використану тканину або рушник потрібно запакувати у пластиковий або герметичний пакет і залишити в недоступному для людей і тварин місці.

За наявності відповідної вказівки, необхідно проводити йодопрофілактику: протягом 7 днів варто приймати по 1 таблетці (0, 125г) йодистого калію. Для дітей віком до 2 років добова доза йодистого калію має бути нижчою. Це частина таблетки (0.04г). Якщо ви не маєте таблеток йодистого калію, приготуйте йодистий розчин: на склянку води необхідно дати 3-5 крапель розчину йоду. Для дітей, молодших за 2 роки, доза має складати 1-2 краплі йоду на склянку води.