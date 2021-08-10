Із 1 вересня школи в Україні працюватимуть у звичному форматі: без змішаного чи дистанційного навчання.

Про це розповів в ефірі “Сніданку з 1+1” міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, навчання у школах восени відновлять попри розповсюдження нових штамів коронавірусу в країні.

“Розвиваються нові штами, які більш активні та агресивні. Але ми розглядаємо ситуацію, що на початку навчального року ще тепло, немає супутніх сезонних захворювань. І в школу ми підемо в повноформатному режимі”, – наголосив Шкарлет.

Він уточнив, що за будь-якого рівня епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Зокрема, при “зеленому” рівні карантину можна буде відвідувати заклади освіти в очному форматі з дотриманням протиепідемічних заходів

“Розглядаючи початок навчального року, ми з моїм колегою Віктором Ляшком (міністром охорони здоров’я, – ред.) передбачали три базових сценарії. Коли буде тільки “зелений” рівень (карантину, – ред.), то це звичайний режим повноформатного навчання без жодних змін в освітньому процесі”, – заявив Шкарлет.

Водночас у разі потрапляння регіону у “жовту”, “помаранчеву” або ж “червону” зони карантину офлайн продовжать працювати ті школи, у яких 80% працівників вакцинувалися проти коронавірусу. Якщо ця вимога не буде дотримуватися, – школи перейдуть на дистанційне чи змішане навчання.

За словами Шкарлета, у середньому по всій Україні наразі вакцинували “до 35%” освітян. Водночас кількість вакцинованих різниться в залежності від області.

Зокрема, станом на 15 липня у Волинській області щеплення зробили менш ніж 10% освітян, у Київській – 90%, а в Житомирській та Львівській – 50-60%.

Водночас міністр запевнив, що вакцинація освітян є добровільною.