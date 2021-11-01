Гелловін святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені цього свята, зокрема про походження його від старовинного кельтського свята жнив та дня мертвих, однак останні дослідження доводять його католицькі корені. Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії.

За повір’ям, окрім душ предків, в цей день на землю спускається різноманітна нечисть і бродить серед людей. Щоб обдурити їх, необхідно перевдягнутися моторошно, щоб злитися з ними. Звідти й пішов тепер уже знаменитий святковий маскарад різноманітної нечисті.

В Україні це свято приживалося досить довго, але з появою соцмереж, в яких можна продемонструвати свої яскраві образи, Гелловін починає масово набирати популярність, особливо серед молодого покоління.

#Букви зібрали яскраві гелловінські образи українців з Instagram:

Фото: @shumlyanskaya_lv | Instagram

Фото: @oleksiy.avramenko | Instagram

 Фото: @helenasinegub | Instagram

Фото: @lushkharkiv | Instagram

Фото: @demura_olka | Instagram

Фото: @daaniilovaa | Instagram

Фото: @hubblebubble_lutsk | Instagram

Фото: @hubblebubble_lutsk | Instagram

Фото: @yuriy_tsymbaliuk | Instagram

Фото: @jaliginacarolina | Instagram

Фото: @photosbywida | Instagram

Лишається лиш запитати “Гостинець або смерть?”.