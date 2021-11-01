Гелловін святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені цього свята, зокрема про походження його від старовинного кельтського свята жнив та дня мертвих, однак останні дослідження доводять його католицькі корені. Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії.
За повір’ям, окрім душ предків, в цей день на землю спускається різноманітна нечисть і бродить серед людей. Щоб обдурити їх, необхідно перевдягнутися моторошно, щоб злитися з ними. Звідти й пішов тепер уже знаменитий святковий маскарад різноманітної нечисті.
В Україні це свято приживалося досить довго, але з появою соцмереж, в яких можна продемонструвати свої яскраві образи, Гелловін починає масово набирати популярність, особливо серед молодого покоління.
#Букви зібрали яскраві гелловінські образи українців з Instagram:
Лишається лиш запитати “Гостинець або смерть?”.
- 30 жовтня у США на гелловінській вечірці в Сакраменто сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.
- Нагадаємо, посольство США в Україні опублікувало комічний ролик напередодні Гелловіну, у якому “налякало” російською дезінформацією.
- Також модель Гайді Клум уміє дивувати прихильників своїми образами до Гелловіну. #Букви зібрали для вас найяскравіші.
- Багато голлівудських знаменитостей напередодні Гелловіну влаштовують гучні вечірки й діляться з фоловерами у соцмережах яскравими образами. #Букви зібрали найцікавіші.
- До Гелловіну четверо собак приміряли культові образи попспівачки Брітні Спірс, щоб привітати своїх фоловерів з Гелловіном.