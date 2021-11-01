Гелловін прийшов до нас відносно нещодавно, але уже завоював серця спраглої до розваг молоді та дітей. Як святкували цей день українці у 2021 році?

Гелловін святкується в ніч проти 1 листопада. У ХІХ ст. поширилась думка про язичницькі корені цього свята, зокрема про походження його від старовинного кельтського свята жнив та дня мертвих, однак останні дослідження доводять його католицькі корені. Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії.

За повір’ям, окрім душ предків, в цей день на землю спускається різноманітна нечисть і бродить серед людей. Щоб обдурити їх, необхідно перевдягнутися моторошно, щоб злитися з ними. Звідти й пішов тепер уже знаменитий святковий маскарад різноманітної нечисті.

В Україні це свято приживалося досить довго, але з появою соцмереж, в яких можна продемонструвати свої яскраві образи, Гелловін починає масово набирати популярність, особливо серед молодого покоління.

#Букви зібрали яскраві гелловінські образи українців з Instagram: