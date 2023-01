#Букви зробили підбірку реакцій.

Звісно, ніхто не здивувався намаганням росіян нашкодити українцям у новорічну ніч.

Так, у вже звичній для себе манері, демонструючи силу незламності, українці прокоментували ракетні удари.

Зокрема глава МЗС України Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що Росію слід позбавити її місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно.

This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally.

Молодший сержант ЗСУ, лідер політичної партії “Демократична сокира“, історик і громадський активіст Юрій Гудименко зазначив, що росіяни не зможуть стерти нашу усмішку, навіть, якщо ми посміхаємось крізь сльози.

Остап Біндер мав солідарну позицію з Гудименком.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро, зустрічаючи 2023-й, констатував, що це – рік української перемоги.

Водночас, переховуючись разом серед ночі під час бездушних нападів Росії на Україну, дипломати посольства США в Києві провели опитування щодо улюбленої цитати 2022 року. Не дивно, що переможцем стала: “Русский военный корабль…”

While sheltering together in the middle of the night during Russia’s heartless attacks on Ukraine, diplomats from the US Embassy in Kyiv took a poll of our favorite quote of 2022. The winner (no surprise) was: “Русский военный корабль…”

