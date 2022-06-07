Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
Що робити українцям?
- Якщо немає мережі вашого оператора – спробуйте під’єднатися до інших українських мобільних операторів за допомогою національного роумінгу.
- За можливості не купуйте російських SIM-карт. Як тримати зв’язок із рідними за відсутності українського мобільного зв’язку.
- Якщо купувати SIM-карту все-таки доводиться, спробуйте отримати її без паспорта – не передавайте окупантам своїх персональних даних.
- Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до української інтернет-мережі, намагайтесь спілкуватись з усіма через месенджери в домашній Wi-Fi-мережі, обмежте спілкування у мобільній мережі російських операторів.
- Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до російської мережі, завжди використовуйте VPN-сервіс на телефоні та компʼютері.
- Не зберігайте в телефоні інформації, яка може вам зашкодити.
- Використовуйте месенджери з відкритим кодом.
- Дивіться українське телебачення на відкритому супутнику, слухайте наше радіо на середніх радіохвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) або в застосунку Дія.
30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Відповідно до отриманої від компаній інформації відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання та від’єднання кабелів.
- Нагадаємо, у Херсонській області поки що не вдається відновити мобільний зв’язок та інтернет. У більшості громад, які перебувають під тимчасовою окупацією, інтернет є частково.
- Кіберзлочинці масово розсилають українцям нові небезпечні листи для викрадення даних.
- Російська армія цілеспрямовано знищує інфраструктуру, що забезпечує українське телебачення та мовлення, аби позбавити українців змоги отримувати правдиву інформацію про перебіг війни.