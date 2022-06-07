Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Що робити українцям?

  • Якщо немає мережі вашого оператора – спробуйте під’єднатися до інших українських мобільних операторів за допомогою національного роумінгу.
  • За можливості не купуйте російських SIM-карт. Як тримати зв’язок із рідними за відсутності українського мобільного зв’язку.
  • Якщо купувати SIM-карту все-таки доводиться, спробуйте отримати її без паспорта – не передавайте окупантам своїх персональних даних.
  • Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до української інтернет-мережі, намагайтесь спілкуватись з усіма через месенджери в домашній Wi-Fi-мережі, обмежте спілкування у мобільній мережі російських операторів.
  • Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до російської мережі, завжди використовуйте VPN-сервіс на телефоні та компʼютері.
  • Не зберігайте в телефоні інформації, яка може вам зашкодити.
  • Використовуйте месенджери з відкритим кодом.
  • Дивіться українське телебачення на відкритому супутнику, слухайте наше радіо на середніх радіохвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) або в застосунку Дія.

30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Відповідно до отриманої від компаній інформації відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання та від’єднання кабелів.