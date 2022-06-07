Росіяни активізували свою діяльність із відключення українців на тимчасово окупованих територіях від зв’язку та інтернету: щоб наші громадяни не могли дізнатися правду про ситуацію в Україні та світі, про перебіг бойових дій та про звірства, які вчиняє ворог відносно українців.