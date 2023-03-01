Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.
Зазначається, що раніше отримати послугу можна було у смартфоні, а відтепер – і на комп’ютері. Документ можна оформити онлайн на порталі “Дія” та завантажуйте в PDF-форматі.
Як отримати витяг про місце проживання дитини?
- Авторизуватися на порталі Дія
- У розділі “Послуги” виберіть “Довідки та витяги”
- Обрати послугу “Витяг про місце проживання”
- Виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини
- Вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.
Протягом кількох хвилин ви отримуєте довідку, яку, як запевнили у міністерстві, не потрібно носити з собою.
Зауважимо, що цей витяг потрібен для підтвердження місця проживання всюди, де це буде потрібно. До прикладу, в банку або дитячому садку.
Втім, якщо дитина має паспорт та РНОКПП, вона може замовити послугу самостійно: “Якщо паспорта ще немає, ви можете замовити витяг про місце проживання вашої дитини до 14 років включно”, — пишуть в “Дії”.
Також, якщо місце проживання задеклароване в зоні бойових дій, оточенні або окупації, можна актуалізувати дані після звільнення населеного пункту.
- 27 лютого у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що відтепер у порталі “Дія” можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. За допомогою нової послуги громадяни можуть одразу обрати місце, час, формат та залу, де відбудеться церемонія.
- Понад 450 резидентів долучилися до правового та податкового простору для IT-компаній – “Дія.City”, серед яких – українські та світові технологічні компанії.
- Заява про реєстрацію шлюбу, заміну посвідчення водія, скасування належного користувача, витяг про несудимість, судові рішення, розмитнення авто – 6 послуг, які незабаром стануть доступними у додатку “Дія”.