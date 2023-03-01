У Мінцифрі розповіли, як на порталі "Дія" можна отримати витяг про місце проживання дитини. Відтепер це можна зробити й на комп'ютері.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.

Зазначається, що раніше отримати послугу можна було у смартфоні, а відтепер – і на комп’ютері. Документ можна оформити онлайн на порталі “Дія” та завантажуйте в PDF-форматі.

Як отримати витяг про місце проживання дитини?

Авторизуватися на порталі Дія

У розділі “Послуги” виберіть “Довідки та витяги”

Обрати послугу “Витяг про місце проживання”

Виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини

Вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Протягом кількох хвилин ви отримуєте довідку, яку, як запевнили у міністерстві, не потрібно носити з собою.

Зауважимо, що цей витяг потрібен для підтвердження місця проживання всюди, де це буде потрібно. До прикладу, в банку або дитячому садку.

Втім, якщо дитина має паспорт та РНОКПП, вона може замовити послугу самостійно: “Якщо паспорта ще немає, ви можете замовити витяг про місце проживання вашої дитини до 14 років включно”, — пишуть в “Дії”.