Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.

Зазначається, що раніше отримати послугу можна було у смартфоні, а відтепер – і на комп’ютері. Документ можна оформити онлайн на порталі “Дія” та завантажуйте в PDF-форматі.

Як отримати витяг про місце проживання дитини?

  • Авторизуватися на порталі Дія
  • У розділі “Послуги” виберіть “Довідки та витяги”
  • Обрати послугу “Витяг про місце проживання”
  • Виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини
  • Вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Протягом кількох хвилин ви отримуєте довідку, яку, як запевнили у міністерстві, не потрібно носити з собою. 

Зауважимо, що цей витяг потрібен для підтвердження місця проживання всюди, де це буде потрібно. До прикладу, в банку або дитячому садку.

Втім, якщо дитина має паспорт та РНОКПП, вона може замовити послугу самостійно: “Якщо паспорта ще немає, ви можете замовити витяг про місце проживання вашої дитини до 14 років включно”, — пишуть в “Дії”.

Також, якщо місце проживання задеклароване в зоні бойових дій, оточенні або окупації, можна актуалізувати дані після звільнення населеного пункту.