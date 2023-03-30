Пресреліз опитування підготовлений президентом КМІС Володимиром Паніотто опублікували на сайті інституту.
Опитування проводили спеціалісти Київського міжнародного інституту соціології впродовж 22 лютого-6 березня 2023 року. У ньому взяли участь повнолітніх 985 респондентів (відповідно, у першій та другій хвилі), що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Наголошено, що до вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.
За даними соціологів, 46% опитаних повністю толерантні до вимушених переселенців за кордон, ще майже 42% згодні, щоб вони поверталися до України (разом 87%). Інші 13% наголосили, що не хотіли б бачити їх в Україні.
Як повідомляється, 90% українців з розумінням ставляться до переселенців, які перебувають за кордоном, і не засуджують їх.
Зазначено, що 53% українців готові допустити у своє оточення внутрішньо переміщених осіб, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%). Ксенофобне ставлення до переселенців мають лише 5% (стільки ж скільки до україномовних українців). Як зауважили в КМІС, ситуація з ВПО виглядає цілком задовільною.
Також в інституті соціології додали, що 44% опитаних готові допустити українців, які опинилися в окупації після 24 лютого, у своє оточення, ще 46% погоджуються, що вони мають жити на території нашої держави. (разом 90%). Тільки 10% людей мають ксенофобне ставлення до них.
Як пояснили соціологи, у вересні 2022 року 12% опитаних КМІС вважали, що українці в окупації підтримують росіян або байдужі до України. Однак більшість (72%) були переконані, що люди в окупації є жертвами обставин і чекають повернення української влади. У грудні 2022-го в аналогічному опитуванні 83% висловили співчуття таким українцям, а 6% – засудження.
- 67% українців переконані, що країна-агресор вже вичерпує свої ресурси у повномасштабній війні, а Україна разом з партнерами зможе перемогти “не у віддаленому майбутньому”.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.
- Близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.