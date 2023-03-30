У Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) дослідили, як українці ставляться до внутрішніх переселенців, тих, хто вимушено виїхав за кордон, російськомовних громадян та людей, які знаходяться в окупації.

Пресреліз опитування підготовлений президентом КМІС Володимиром Паніотто опублікували на сайті інституту.

Опитування проводили спеціалісти Київського міжнародного інституту соціології впродовж 22 лютого-6 березня 2023 року. У ньому взяли участь повнолітніх 985 респондентів (відповідно, у першій та другій хвилі), що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Наголошено, що до вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

За даними соціологів, 46% опитаних повністю толерантні до вимушених переселенців за кордон, ще майже 42% згодні, щоб вони поверталися до України (разом 87%). Інші 13% наголосили, що не хотіли б бачити їх в Україні.

Як повідомляється, 90% українців з розумінням ставляться до переселенців, які перебувають за кордоном, і не засуджують їх.

За результатами опитування, ставлення до російськомовних громадян України також вважається цілком нормальним. Відтак, 43% учасників опитування готові допустити їх у своє оточення і стільки ж погоджуються, що ці громадяни мають жити в Україні (разом 86%). Ксенофобне ставлення до них мають 14% опитаних.

Зазначено, що 53% українців готові допустити у своє оточення внутрішньо переміщених осіб, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%). Ксенофобне ставлення до переселенців мають лише 5% (стільки ж скільки до україномовних українців). Як зауважили в КМІС, ситуація з ВПО виглядає цілком задовільною.

Також в інституті соціології додали, що 44% опитаних готові допустити українців, які опинилися в окупації після 24 лютого, у своє оточення, ще 46% погоджуються, що вони мають жити на території нашої держави. (разом 90%). Тільки 10% людей мають ксенофобне ставлення до них.

Як пояснили соціологи, у вересні 2022 року 12% опитаних КМІС вважали, що українці в окупації підтримують росіян або байдужі до України. Однак більшість (72%) були переконані, що люди в окупації є жертвами обставин і чекають повернення української влади. У грудні 2022-го в аналогічному опитуванні 83% висловили співчуття таким українцям, а 6% – засудження.