Про це пресслужба НСЗУ повідомила у Facebook.

Щоби вберегти очі під час відключень світла, варто дотримуватися певних правил. Зокрема під час роботи з комп’ютером слід уникати цілковитої темряви. Світла від одного монітора недостатньо для очей. Потрібно подбати про правильне альтернативне освітлення.

“Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку”, — зауважили в НСЗУ.

  • Світло ліхтарів чи ламп не має сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження та сльозотечу.
  • За можливості потрібно замінити свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи — мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту і втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.
  • Варто уникати кольорового освітлення, зокрема синього (декоративних світильників, гірлянд). Таке світло неприродне і небезпечне для очей.
  • У разі виникнення симптомів синдрому сухого ока необхідно користуватися зволожувальними краплями.

Також в НСЗУ порекомендували, щогодини робити 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину — це допоможе вашим очам розслабитися.