Попри часті відключення світла українці продовжують працювати, навчатися, читати тощо. Втім, при поганому освітленні наші очі напружуються, щоб розгледіти текст чи зображення тощо. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) поділилася рекомендаціями, як вберегти очі в умовах відключення електроенергії.

Про це пресслужба НСЗУ повідомила у Facebook.

Щоби вберегти очі під час відключень світла, варто дотримуватися певних правил. Зокрема під час роботи з комп’ютером слід уникати цілковитої темряви. Світла від одного монітора недостатньо для очей. Потрібно подбати про правильне альтернативне освітлення.

“Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку”, — зауважили в НСЗУ.

Світло ліхтарів чи ламп не має сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження та сльозотечу.

За можливості потрібно замінити свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи — мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту і втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.

Варто уникати кольорового освітлення, зокрема синього (декоративних світильників, гірлянд). Таке світло неприродне і небезпечне для очей.

У разі виникнення симптомів синдрому сухого ока необхідно користуватися зволожувальними краплями.

Також в НСЗУ порекомендували, щогодини робити 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину — це допоможе вашим очам розслабитися.