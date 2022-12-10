Про це пресслужба НСЗУ повідомила у Facebook.
Щоби вберегти очі під час відключень світла, варто дотримуватися певних правил. Зокрема під час роботи з комп’ютером слід уникати цілковитої темряви. Світла від одного монітора недостатньо для очей. Потрібно подбати про правильне альтернативне освітлення.
“Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку”, — зауважили в НСЗУ.
- Світло ліхтарів чи ламп не має сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження та сльозотечу.
- За можливості потрібно замінити свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи — мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту і втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.
- Варто уникати кольорового освітлення, зокрема синього (декоративних світильників, гірлянд). Таке світло неприродне і небезпечне для очей.
- У разі виникнення симптомів синдрому сухого ока необхідно користуватися зволожувальними краплями.
Також в НСЗУ порекомендували, щогодини робити 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину — це допоможе вашим очам розслабитися.
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