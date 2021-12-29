Ці поради опубліковані на сайті Київської міської державної адміністрації.

У Києві заборонено користуватися піротехнікою, однак багато кого це не зупиняє. Порушники можуть завдати великих проблем для домашніх улюбленців – починаючи від переляку через вибухи, завершуючи травмами чи навіть каліцтвом. Ветеринари з КП “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” дали низку порад, як не зіпсувати свято ні для тварин, ні для їх господарів.

Ветлікарка Наталія Мазур стверджує, що щороку під час новорічних свят до них звертаються десятки власників тварин – їх домашні улюблені стають жертвами петард і феєрверків. Лякаючись від різкого та гучного вибуху, тваринка тікає від господаря та може навіть потрапити під авто.

Фахівці дали поради, як захистити тварину від новорічної піротехніки:

вигулюйте тварин під час свят якомога далі від місць масових гулянь;

за можливості гуляйте із твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку налякає салют, набагато менше;

тримайте собаку на повідку та міцно тримайте. Якщо песик злякався вибуху – не відпускайте його, а краще обійміть, погладьте та заспокойте;

якщо тварина дуже полохлива, заздалегідь проконсультуйтеся з ветлікарем щодо заспокійливих препаратів.

На жаль, підготувати тварину до подібного стресу неможливо. Смертельно небезпечна піротехніка і для птахів – вони впадають у шок і втрачають орієнтацію в просторі, через що можуть впасти кудись або врізатися.