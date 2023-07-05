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На початку відкритого тренування до членів збірної звернулась міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Медійникам надали мали змогу поспостерігати за підготовкою членів національної збірної.
Зауважимо, у кінці квітня у Львові відбулися Всеукраїнські змагання “Ігор Нескорених”, за результатами яких відбіркова комісія сформувала збірну, яка у вересні 2023 року представить нашу державу у Дюссельдорфі на міжнародних змаганнях Invictus Games.
У червні Міністерство у справах ветеранів України оголосило склад національної збірної команди України на Invictus Games Düsseldorf 2023.
Так, до складу національної збірної увійшли 25 українських захисників, котрі представлять Україну на міжнародному спортивному змаганні з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців і ветеранів війни.
Як відбувається підготовка до «Ігор Нескорених-2023»: фоторепортаж з відкритого тренування // 5 фото
У 2023 році українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування “Ігор Нескорених в Україні”.
Довідка. Ігри Нескорених (Invictus Games)- міжнародні спортивні змагання, започатковані у 2014 році принцом Гаррі як спосіб відновлення та реабілітації поранених ветеранів війни та військовослужбовців за допомогою занять адаптивними видами спорту в оточенні побратимів, друзів і членів сімей.
Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених 2017 року в Торонто як союзник НАТО в миротворчих операціях по всьому світу, а також через АТО на сході України.
Разом з Україною вперше в Іграх нескорених 2017 року взяла участь збірна Румунії.
- Гурт “Крихітка” у колаборації із фондом допомоги армії “Повернись живим” випустив кліп на пісню “Ланцюг”, щоб висвітлити важливість реабілітації ветеранів російсько-української війни через спорт.
- Більшість українців мають близьких родичів або друзів, які загинули або зазнали поранень під час повномасштабного вторгнення Росії.
- Через війну в Україні зростає кількість поранених захисників та захисниць, а також цивільних громадян, які потребують подальшої комплексної реабілітації для відновлення та повернення до повноцінного життя. Саме тому держава потребує створення цифровізованої реабілітації, доступ до якої має бути для всіх українців, які цього потребують.