5 липня відбулося відкрите тренування членів національної збірної України перед змаганнями "Ігри Нескорених-2023", котре відбудеться у Німеччині.

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На початку відкритого тренування до членів збірної звернулась міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Медійникам надали мали змогу поспостерігати за підготовкою членів національної збірної.

Зауважимо, у кінці квітня у Львові відбулися Всеукраїнські змагання “Ігор Нескорених”, за результатами яких відбіркова комісія сформувала збірну, яка у вересні 2023 року представить нашу державу у Дюссельдорфі на міжнародних змаганнях Invictus Games.

У червні Міністерство у справах ветеранів України оголосило склад національної збірної команди України на Invictus Games Düsseldorf 2023.

Так, до складу національної збірної увійшли 25 українських захисників, котрі представлять Україну на міжнародному спортивному змаганні з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців і ветеранів війни.









Як відбувається підготовка до «Ігор Нескорених-2023»: фоторепортаж з відкритого тренування // 5 фото

У 2023 році українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування “Ігор Нескорених в Україні”.

Довідка. Ігри Нескорених (Invictus Games)- міжнародні спортивні змагання, започатковані у 2014 році принцом Гаррі як спосіб відновлення та реабілітації поранених ветеранів війни та військовослужбовців за допомогою занять адаптивними видами спорту в оточенні побратимів, друзів і членів сімей.

Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених 2017 року в Торонто як союзник НАТО в миротворчих операціях по всьому світу, а також через АТО на сході України.

Разом з Україною вперше в Іграх нескорених 2017 року взяла участь збірна Румунії.