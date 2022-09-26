Видання TIME опублікувало колонку, де визначило роль головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як визначну. Однією з його переваг є те, що він належить до нового покоління українських лідерів, котрі навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях.

Про це повідомило TIME.

Видання зазначило, що первісно особистість Залужного легко було недооцінити. Він був частиною тих, хто витратив роки на перетворення армії України “з незграбної радянської моделі на сучасну бойову силу”. Валерій Залужний роками був залучений до війни на Донбасі, а наполеглива підготовка напередодні вторгнення та розумна тактика бою на ранніх етапах війни допомогли Україні відбити натиск РФ.

“Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні”, — заявив у травні генерал США Марк Міллі. “Його командування дозволило українським Збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян”.

Ключовим моментом на користь України став успішний контрнаступ на північному сході. З моменту звільнення півночі країни — ця битва приголомшила російські війська. ЗСУ звільнили понад 6 тисяч кв.км менше, ніж за два тижні. Вдалося звільнити десятки населених пунктів та перерізати ворожі лінії постачання.

На руку ЗСУ зіграла й реклама контрнаступу на півдні, куди у результаті російська армія стягнула сили. Успішні дії у Харківській області показали союзникам, що співпраця з розвідкою, мільярди доларів, які вклали в зброю, та матеріальні засоби, надані західними союзниками, дають результати на полі бою.

В Європі та світі зростав економічний тиск, тому скептики вдалися до сумніву, чи зможе Україна витримати тривалу боротьбу. Перелом на полі бою відбувся в критичний момент того, що “стало жорстокою війною на виснаження”. Російські пропагандисти були змушені визнати невдачу, а президент РФ Володимир Путін відповів на військовий і політичний тиск мобілізацією, яка стала першою з часів Другої світової війни.

Офіційні особи України та США “вірять, що війна буде довшою та кривавішою, ніж більшість уявляє”. Москва та Путін показали, що готові жертвувати своєю живою силою та чинити звірства для спроби виснаження противника. Голова Кремля погрожував, що “не блефував”, що може використати усе для захисту Росії, тобто й ядерну зброю. У США ж заявили, що Росію чекатимуть катастрофічні наслідки у випадку її застосування.

Ветеран бойових дій армії США та головний керівник Вест-Пойнта Ден Райс порівняв український наступ із битвою за Мідвей, коли відбулося ключове зіткнення 1942 року, яке передувало більше ніж іще трьом рокам війни. Іншими словами, він вважає, що контрнаступ може бути переломним, але не вирішальним ударом.

Крім Залужного, виокремили генерала Олександра Сирського, командувача Сухопутних сил України, який керував обороною Києва, а нещодавно – контрнаступом на сході, та Кирила Буданова, голову Служби військової розвідки України. Проте обличчям війни став саме Залужний, який має велику популярність в українських соцмережах.

“Коли Залужний заходить у темну кімнату, він не вмикає світло, він вимикає темряву”, – жартують користувачі соцмереж в одному з вірусних відео TikTok.

TIME підкреслило, що невідомо, як надалі буде розвиватися війна, та яку роль у підсумку зіграє Залужний. Він народився на півночі України в 1973 році й вступив до академії в Одесі в 1990-х роках, коли СРСР розпався. У магістерській праці Залужний проаналізував військову структуру США, після чого почав впроваджувати зміни, щоб віддзеркалити сили партнерів США та НАТО.

Майбутній головнокомандувач ЗСУ пройшов шлях від командування взводом до керівництва військами країни на східному фронті після анексії Росією Криму в 2014 році. Залужний активно розвивав молодших офіцерів і заохочував до моделі прийняття рішень на місцях.

“Але Залужний також поважав і захоплювався настановами своїх російських колег. У своєму кабінеті він зберігає зібрання творів командувача збройними силами Росії генерала Валерія Герасимова, старшого за нього на 17 років. “Я виховувався на російській військовій доктрині, і я все ще вважаю, що вся наука про війну знаходиться в Росії”, – казав Залужний. “Я вчився у Герасимова. Я читав усе, що він коли-будь писав… Він – найрозумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними”, — написало видання.

Війна тривала п’ять років, коли у 2019 році посаду президента зайняв Володимир Зеленський. Олексій Мельник, колишній помічник міністра оборони України, заявляв, що президент дозволив своїм генералам вести шоу “без прямого втручання у військовий бізнес”.

Головнокомандувач ЗСУ розглядав можливість російського нападу як питання часу, а не ставився скептично до звітів розвідки про неминучість широкомасштабної війни. Одними із ключових змін після вступу на посаду було те, що Залужний дозволив офіцерам відкривати вогонь у відповідь “з будь-якої доступної зброї”, якщо вони зазнають нападу, без дозволу старшого командування.

Багато колег Валерія Залужного були старшими й досвіченішими за нього, тому він не мав репутації серед них. Незадовго до нападу Росії він “цілу годину кричав” і “пояснив їм, що якщо вони не зможуть це зробити (оборонну стратегію, – ред.), наслідки коштуватимуть не лише життя нам, але й нашій країні”. Тоді почали переміщати та ховати військову техніку, а генерали вивели війська та зброю зі своїх баз і відправили їх у тури країною. Зокрема йдеться про літаки, танки, бронетехніку та зенітні батареї.

Валерій Залужний боявся, що ЗСУ втратять елемент несподіванки. Перед вторгненням вони удавали, аби “супротивник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і публікуємо дописи у Facebook”.

“Ми не могли допустити падіння Києва”, – сказав він. “І на всіх інших векторах нам довелося пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагатиме втрати території”.

Метою було дозволити росіянам просунутися теренами, аби потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу. У результаті окупанти не захопили аеропорт у Гостомелі й водночас просунулися достатньо глибоко, щоб почати напружувати лінії постачання, які залишали відкритими.

Головнокомандувачу, як і Зеленському, пропонували евакуюватися в більш безпечне місце. Тоді він заявив, що для нього війна почалася у 2014 році, тому він не тікав тоді й не планує зараз.

Валерій Залужний заявляв, що його найбільше влаштовує сценарій, за яким керівництво РФ загнало своїх солдатів на бійню. Проте він теж здивувався помилкам Росії, коли ворог під час сильного опору та втрати здатності поповнювати запаси не відступав і не змінював підходу.

HIMARS дозволили Україні знищити склади боєприпасів, палива та командні пункти. Інша техніка від союзників теж “дозволила їм переграти росіян”. Колишній аналітик ЦРУ та директор Ради національної безпеки з Росії Джеффрі Едмондс заявив, що “українці продемонстрували набагато краще розподілені операції на тактичному рівні” та “набагато більш дисципліновані”.

Українські лідери розуміють, що контрнаступ у Харківській області надав виграний час. Голова РНБО України Данілов зазначав, що Росія зробила занадто велику ставку на цю війну, а сам Путін не може і не хоче її програти.

“Знаючи те, що я знаю про росіян з перших вуст, наша перемога не буде остаточною, — сказав Залужний TIME. — Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни”.

Зі свого боку, головнокомандувач ЗСУ та армія готуються до тривалої та кривавої битви.