Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомила, у який спосіб можна відновити відповідні документи.
Шляхи відновлення втрачених медичних документів:
- Якщо необхідно відновити медичну документацію, а саме: результати обстежень, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій, — зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через Електронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для подальшого лікування.
- Щоб відновити втрачені документи, які належать особі з інвалідністю, необхідно звернутися до органу соціального захисту, який володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.
- Якщо є потреба у відновленні інших документів, або мова йде про поновлення довідки МСЕК чи необхідність проходження медико-соціальної експертизи, особа має звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть шляхи розв’язання проблемних питань.
Важливо, що всіх вимушено переселених осіб оглядають комісії екстериторіально, тобто за місцем перебування особи.
У МОЗ нагадали, що строк проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю й дітьми з інвалідністю, який припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування.
Нині усі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі й спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновлені та отриманні втрачених документів.
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