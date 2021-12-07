Про це пише видання The Verge.
Існує кілька сценаріїв втрати контролю над своїм обліковим записом:
- Ви “позичаєте” свій обліковий запис другові, колезі, родичу. Вони користуються ним від вашого імені, а потім ви бачите, наскільки захаращеним став ваш обліковий запис. Це не страшно, але неприємно. Запобігти цьому ви можете, використовуючи систему захисту Facebook.
- Хтось використовує ваше фото та ім‘я і створює новий обліковий запис. Потім він намагається додати ваших друзів до свого облікового запису. Ви нічого не зможете з цим зробити, крім того, щоб повідомляти людям, що ви все ще ви, а хтось інший використовує ваше ім‘я та фото.
- Хтось вгадав пароль від вашого облікового запису і блокує вам доступ. Це найгірша ситуація. В такому разі необхідно звернутися до служби підтримки Facebook, але й там не все так просто.
Заходи безпеки:
- Налаштуйте додаткову безпеку входу у свій обліковий запис.
- Перевірте, чи налаштовані у вас які-небудь способи оплати на Facebook.
- Видаліть під’єднані додатки та вебсайти.
- Перевірте контакти електронної пошти вашого облікового запису.
Ще кілька корисних порад:
- Подумайте, перед тим, як натискати. Не клікайте на посилання, які здаються дивними.
- Пам‘ятайте про речі, що можуть здаватися дивними. Стежте за повідомленнями, які ви не надсилали, покупками, які ви не здійснювали. Це може означати, що ваш обліковий запис зламано.
- Нагадаємо, соцмережа Instagram надасть змогу батькам встановлювати часові обмеження для дітей та регулювати, скільки часу вони проводять у соцмережі. Оновлення має назву “Take a Break” та працює як нагадування. Це допоможе підвищити стандарти захисту підлітків та підтримки батьків в Інтернеті.