Про це пише видання The Verge.

Існує кілька сценаріїв втрати контролю над своїм обліковим записом:

  1. Ви “позичаєте” свій обліковий запис другові, колезі, родичу. Вони користуються ним від вашого імені, а потім ви бачите, наскільки захаращеним став ваш обліковий запис. Це не страшно, але неприємно. Запобігти цьому ви можете, використовуючи систему захисту Facebook.
  2. Хтось використовує ваше фото та ім‘я і створює новий обліковий запис. Потім він намагається додати ваших друзів до свого облікового запису. Ви нічого не зможете  з цим зробити, крім того, щоб повідомляти людям, що ви все ще ви, а хтось інший використовує ваше ім‘я та фото.
  3. Хтось вгадав пароль від вашого облікового запису і блокує вам доступ. Це найгірша ситуація. В такому разі необхідно звернутися до служби підтримки Facebook, але й там не все так просто.

Заходи безпеки:

  1. Налаштуйте додаткову безпеку входу у свій обліковий запис.
  2. Перевірте, чи налаштовані у вас які-небудь способи оплати на Facebook.
  3. Видаліть під’єднані  додатки та вебсайти.
  4. Перевірте контакти електронної пошти вашого облікового запису.

Ще кілька корисних порад:

  1. Подумайте, перед тим, як натискати. Не клікайте на посилання, які здаються дивними.
  2. Пам‘ятайте про речі, що можуть здаватися дивними. Стежте за повідомленнями, які ви не надсилали, покупками, які ви не здійснювали. Це може означати, що ваш обліковий запис зламано.
  • Нагадаємо, соцмережа Instagram надасть змогу батькам встановлювати часові обмеження для дітей та регулювати, скільки часу вони проводять у соцмережі. Оновлення має назву “Take a Break” та працює як нагадування. Це допоможе підвищити стандарти захисту підлітків та підтримки батьків в Інтернеті.