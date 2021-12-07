Про це пише видання The Verge.

Існує кілька сценаріїв втрати контролю над своїм обліковим записом:

Ви “позичаєте” свій обліковий запис другові, колезі, родичу. Вони користуються ним від вашого імені, а потім ви бачите, наскільки захаращеним став ваш обліковий запис. Це не страшно, але неприємно. Запобігти цьому ви можете, використовуючи систему захисту Facebook.

Хтось використовує ваше фото та ім‘я і створює новий обліковий запис. Потім він намагається додати ваших друзів до свого облікового запису. Ви нічого не зможете з цим зробити, крім того, щоб повідомляти людям, що ви все ще ви, а хтось інший використовує ваше ім‘я та фото.