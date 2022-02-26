У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації оприлюднили інструкцію як розрізнити техніку українських захисників від російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Важливо: російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.

Українська техніка має окрас у вигляді “пікселю” або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.

Натомість техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

Косу лінію на кузові – на Херсон.

Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.

Трикутник – для підрозділів на Слов’янськ та Краматорськ.

Коло – для мобільного резерву.

Що робити якщо побачили окупаційну техніку?

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Цивільних закликають знімати на відео пересування ворожої техніки та викладати у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

“Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами”, – йдеться в інструкції.

Увага! Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну.