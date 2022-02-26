Про це повідомляє пресслужба Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.
Важливо: російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.
Українська техніка має окрас у вигляді “пікселю” або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.
Натомість техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:
- Косу лінію на кузові – на Херсон.
- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.
- Трикутник – для підрозділів на Слов’янськ та Краматорськ.
- Коло – для мобільного резерву.
Що робити якщо побачили окупаційну техніку?
Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine.
Цивільних закликають знімати на відео пересування ворожої техніки та викладати у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.
“Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами”, – йдеться в інструкції.
Увага! Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомили, що станом на 25 лютого кількість втрат з боку російських загарбників складає понад 1 000 військових. За півтори доби війни рф втратила, ніж срср за рік в Афганістані.
- Постійний представник ООН від України Сергій Кислиця звинуватив росіян у нездоровому викривленні дійсності.
- 25 лютого колона з боєприпасами від Польщі прибула до України.
- Також стало відомо, що Президент Франції Емманюель Макрон запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що Франція підтримуватиме Україну на тлі російського вторгнення.