Як війна в Україні змінила Європу – The Washington Post

Всього три роки тому президент Франції Емманюель Макрон заявив, що НАТО переживає “смерть мозку”. З експрезидентом США Дональдом Трампом, який теж критикував НАТО, здавалося, що трансатлантичний альянс розвалюється по обидва боки океану.

Війна в Україні значною мірою змінила фобію Європи щодо користі військової сили — і цінності міцного альянсу зі Сполученими Штатами. Європейці більше кутаються в синьо-жовтий прапор України, ніж у червоно-біло-блакитний. Але це знаменує величезну зміну, не в останню чергу тому, що її поділяють молоді європейці, які мало пам’ятають холодну війну, але відчувають відразу від жорстокості авторитарного режиму Путіна.

“Європа та США ближчі, ніж будь-коли раніше”, — сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок цього тижня на Варшавському форумі безпеки, висловлюючи точку зору, яку поділяють багато інших доповідачів. “Ми трохи запізнилися з початком війни, але змінили наш курс на 180 градусів, коли йдеться про підтримку України”.

Лише рік тому Німеччина, здавалося, робила ставку на те, що для її економічної безпеки потрібні хороші відносини з Москвою та постійне надходження російських енергоносіїв. Це доброзичливе ставлення до Росії було зруйноване. “Те, що ми зараз бачили, — це повернення Америки як важливого фактора європейської безпеки”, — сказав Норберт Реттген, відомий німецький правоцентристський політик, який до минулого року очолював комітет із закордонних справ німецького парламенту.