Вже майже чотири місяці українці героїчно протистоять російській агресії на всіх фронтах: військовому, інформаційному, гуманітарному та психологічному. У таких умовах природно відчувати страх, тривогу, переживання і стрес. Усе це негативно впливає на наш загальний стан та продуктивність. Утім, необхідно продовжувати робити свої щоденні справи, підтримуючи державу і захисників.

Про це повідомляють #Букви.

Варто зазначити, що відчувати тривогу, коли навколо вас бойові дії, а країні війна — це нормально. Така реакція прийнятна для вашої психіки, організму на ситуацію.

Для того, щоб мінімізувати наслідки стресу в сучасних реаліях, варто спробувати наступне:

Краще зосередитись на речах, які ви можете контролювати. Найважливіше — це створення безпечних умов та турботі про близьких, рідних та самого себе. Подбайте про запаси харчових продуктів та питної води. Спробуйте зробити продуктовий запас у місці вашого укриття.

На тлі великої кількості новин споживайте, довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел. Не переглядайте новини цілодобово. Це може підвищити панічні настрої, тривогу та відчуття страху. Будь-яку інформацію треба сприймати критично.

Також за можливості дотримуйтеся режиму дня та сну. Звісно, наразі важко організувати здоровий сон, однак щоразу, коли у вас є можливість поспати, скористайтеся нею. Не забувайте рухатися та виконувати мінімальні фізичні активності. Навіть якщо ви в укритті, робіть розминку. Це допоможе впоратися зі стресом.

Зараз важливо гуртуватися та підтримувати один одного. Якщо у вас є можливість, будьте на зв’язку з близькими. Проте, якщо такої можливості немає, спілкуйтеся та підтримуйте тих, хто перебуває там поруч із вами.

Допомагайте тим, хто цього потребує. Зокрема, добрими справами, волонтерством. Все це дозволить вам почуватися краще. Підтримуйте українських захисників, переселенців з інших міст, а також розмовляйте з іноземними друзями про ситуацію в Україні.