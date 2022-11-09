Якщо потрібна реєстрація домену для сайту на Wordpress, найпростіший спосіб - придбати у хостера комплексний пакет, в який входить встановлений двигун потрібної версії, сертифікат безпеки та доменне ім'я.

Як правило, WordPress-хостинг – популярна пропозиція, яка є майже у всіх провайдерів.

Все інше – особливість вибору доменного імені – залежить від потреб проекту та від того, скільки грошей ви готові витратити.

Домен складається з унікального імені сайту та доменної зони, розділених точками. Це – адреса, подібна до звичайного поштового, в якому був би номер квартири, будинок, вулиця та місто. Ім’я сайту потрібно придумати самостійно, а доменну зону вибирають із тих, які пропонує реєстратор. Важливо, щоб у результаті ім’я було:

наскільки можна коротким;

в одній розкладці, зокрема мовної;

без цифр, додаткових символів. Виняток, якщо за цифровим поєднанням проект відомий вже давно – наприклад, як банківський Privat24.

Все, що ускладнює набір або запам’ятовування, швидше за все шкодить відвідуваності сайту, ніж допомагає.

Вибираємо ім’я сайту

Ім’я сайту, як правило, асоціативне або прямо повторює назву проекту. Важливо, щоб його було легко запам’ятати, і при цьому воно не мало шкідливих асоціацій. Йдеться про необов’язково непристойні чи з інших причин неприйнятні назви. Погано також, якщо назва може асоціюватися з безліччю проектів і у видачі вони плутаються. Наприклад, “Порцеляна” – кав’ярня або магазин посуду? А існують і книжки з такою назвою. Має сенс подивитися, що показує видача за цим словом.

Домен для WordPress може бути будь-яким, головне, щоб він легко запам’ятовувався.

Вибираємо доменну зону

Доменні зони бувають трьох видів:

старі доменні зони. Їх обмежена кількість, і вони всім знайомі – .com, .gov, .org і так далі;

нові доменні зони існують як у латиниці, так чи кирилиці, і відповідають видам бізнесу, хобі, квітам. Є навіть абстрактна зона .xyz;

географічні доменні зони відповідають містам та країнам.

Тут варто уточнити, що домени також різняться за рівнями. Наприклад, у google.com або privat24.ua – .com та .ua є домен верхнього рівня. Рівні можуть ускладнюватись – наприклад, school.kharkiv.ua вже на третьому рівні, а blog.school.kharkiv.ua – на четвертому. Чим простіше адреса і вищий рівень, тим краще. Але іноді може складатися така ситуація, що складний домен є кращим, тому що чітко показує географію проекту. Особливо це має сенс для жорстко прив’язаних до регіону бізнесів.

Реєстрація домену – дуже проста процедура, якщо він вільний. Як правило, реєстратор або хостинг-провайдер пропонують спеціальний пошуковий рядок. До неї можна ввести бажане ім’я сайту та дізнатися, які є вільні варіанти у різних доменних зонах.

Після покупки

Після замовлення та оплати домену ви отримаєте лист з описом того, як прив’язати домен до хостингу. Якщо домен купується у того ж хостинг-провайдера, який розмістить сайт, то для керування іменами вам, швидше за все, запропонують спеціальну вкладку і процес буде дуже простим.

Якщо домен буде в одного провайдера, а хостинг – в іншого, потрібно їх пов’язати. Існує два способи – перенаправити домен на DNS-сервер хостера, або залишити його там, де він є, але зв’язати з хостингом. Для того й іншого потрібно буде виконати ряд простих дій на панелі керування у хостера та у реєстратора домену.

Після прив’язки пройде до 72 годин, перш ніж сайт стане однаково доступним на новій адресі по всьому світу. Однак це максимальний термін, і часто все відбувається набагато швидше.