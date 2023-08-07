Сучасний ринок косметологічного обладнання пропонує величезний вибір апаратів. Але серед такого різноманіття буває досить важко обрати підходящий пристрій. Якщо ви не знаєте, як зробити правильний вибір, продовжуйте читати наш сьогоднішний гайд, де знайдете відповіді на всі питання.

Види та особливості обладнання

В косметології найбільш популярними процедурами вважаються омолодження шкіри, моделювання фігури та видалення небажаного волосся. І для кожної маніпуляції існує окремий вид пристрою. Проте і тут все непросто, адже асортимент обладнання справді неймовірно широкий:

Для очищення шкіри та вирівнювання її рельєфу застосовуються ультразвукові скрабери, брашинг та апарати мікродермабразії. Таке обладнання за допомогою різних технологій дозволяє очищати пори, шліфувати рубці та шрами, а також освітлювати пігментні плями та покращувати кровообіг в шкірі.

Для зменшення вираженості чи повного видалення наслідків вікових змін застосовується косметологічне обладнання з технологіями HIFU чи RF-ліфтингу, як представлені в магазині компанії “Українські медичні системи”. В них схожий принцип дії: вони руйнують старі волокна колагену та запускають синтез нових, щоб омолодити шкіру та повернути їй пружність і еластичність.

Для моделювання фігури найбільшою популярністю користуються системи ультразвукової кавітації. Ця технологія є дієвою альтернативою хірургічній ліпосакції, забезпечуючи неймовірні результати без операційного втручання. Друге місце посідають системи кріоліполізу, які здатні знищити жирові клітини так, що вони більше ніколи не повертаються. А для профілактики жирових відкладень та активізації біологічних процесів організму чудово підійдуть апарат вакуумно-роликового масажу. Найкрутіше, що ви можете придбати систему з кількома технологіями, що дозволить не обирати між ними і при цьому зекономити місце в кабінеті.

Для видалення небажаного волосся на тілі та обличчі можна обрати діодний, александритовий чи неодимовий лазер. Перший вважається універсальним, адже може застосовуватися на шкірі майже всіх типів. Александрит єдиний здатний впоратися навіть за світлим волоссям, а от неодим ідеальний для шкіри будь-якого фототипу, щоб забезпечити безпечний результат епіляції. У випадку лазерів також можна придбати систему, яка генерує три типи лазерних випромінювань, щоб зекономити вільний простір в кабінеті і при цьому мати всі можливості лазерного обладнання.

Але не менш важливо зробити замовлення у надійного постачальника. Таким є той, хто надає гарантію на сервісне обслуговування та безкоштовно навчає правилам роботи з апаратом. Якщо всі зірки сходяться, тоді ви точно отримаєте якісне та надійне обладнання, яке виведе ваш бізнес на новий рівень!