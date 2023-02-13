Сучасний банк клієнтам завжди пропонує додаткові бонуси й “плюшки”. Можливість накопичувати кешбек і виводити гроші — один з таких інструментів. До того ж на кредитні кошти відсоток кешбеку зазвичай вище, ніж на власні заощадження. Наприклад, кредитна картка з лімітом онлайн від Sportbank дає кешбек переважно на спортивні товари й суміжні категорії, такі як техніка, краса і медицина, книги тощо.

Як працює кешбек?

Кешбек як фінансовий інструмент — це повернення покупцю частини від тієї суми, яку він витратив на оплату товарів чи послуг. Гроші можуть повернути готівкою або на карту після покупки. Зазвичай нараховується кешбек від 1 до 30% — залежить все від категорії товару.

На місяць вибирають 2-3 категорії товарів, на які буде поширюватися ця функція. Додатково кожен банк шукає собі партнерів, пропонуючи ще вигідні позиції. Наприклад, Sportbank має партнерські програми з Moyo, Eldorado, Megogo, KFC тощо.

Важливо: кешбек — це не бонуси. Гроші після покупки повертаються реальними. На карті їх можна зазвичай вивести з рахунку, коли загальна сума сягає мінімально встановленої межі.

Накопичення й вивід грошей

Є декілька варіантів, як ви можете накопичувати кешбек і з чого саме він буде надходити:

банки покривають частину витрат з покупок карткою;

кешбек-сервіси співпрацюють з інтернет-магазинами;

виробники й великі торгові мережі повертають частину грошей завдяки програмам лояльності.

Тож ви можете брати участь одразу в декількох програмах, щоб отримати грошову вигоду. Коли ви оформлюєте карту (кредитну чи дебетову), уважно вивчайте базові правила використання грошей. Одні банки нараховують кешбек залежно від категорій товару, інші — обмежуються лише покупками в партнерських магазинах.

Найпростіший спосіб вивести гроші — перевести їх на карту. Враховуйте, що кожен дохід українця має оподатковуватися: ПДФО складає 18%, військовий збір — 1,5%. Кешбек також класифікується як дохід. Очікуйте, що на карту вам прийде сума менша, ніж вказана спочатку.