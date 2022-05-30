Світлини зробив фотокореспондент #Букв.
У першій частині фоторепортажу розповідалося, що здебільшого побачити натовпи можна біля церкви, де розташований центр надання гуманітарної допомоги. На вулицях Бородянки є місцеві жителі, але їх небагато.
Хоча у селищі вже немає інтенсивних бойових дій, але масштаби руйнувань нагадають їх. Деякі місцеві жителі частково прибирають уламки. На парканах поки залишаються написи окупантів, а саме намальовані літери V.
Бородянка була в окупації майже місяць, а вдалося її звільнити на початку квітня. Після втечі окупантів вдалося зафіксувати акти геноциду та воєнних злочинів, які скоїли росіяни.
- Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.
- Шафку на кухні зруйнованого будинку, що лишилася висіти на стіні після обстрілу російськими військами по Бородянці (Київська область), передали до музею Революції Гідності як символ стійкості українців.