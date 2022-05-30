Бородянка стала одним з населених пунктів Київської області, яке зазнало руйнівних пошкоджень. Після окупації та чисельних бомбардувань до селища повертається життя невеликими кроками.

Світлини зробив фотокореспондент #Букв.

У першій частині фоторепортажу розповідалося, що здебільшого побачити натовпи можна біля церкви, де розташований центр надання гуманітарної допомоги. На вулицях Бородянки є місцеві жителі, але їх небагато.

Хоча у селищі вже немає інтенсивних бойових дій, але масштаби руйнувань нагадають їх. Деякі місцеві жителі частково прибирають уламки. На парканах поки залишаються написи окупантів, а саме намальовані літери V.

Бородянка була в окупації майже місяць, а вдалося її звільнити на початку квітня. Після втечі окупантів вдалося зафіксувати акти геноциду та воєнних злочинів, які скоїли росіяни.