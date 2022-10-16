Російські окупанти пошкодили Радіоастрономічну обсерваторію імені Семена Брауде у селі Волохів Яр. Військові РФ влаштували там вогневу позицію й згодом її розграбували.

Про це повідомив науковий співробітник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України Михайло Сидорчук.

Селище перебувало під окупацією з 25 лютого. Російські військові викрали звідти телескопи, зокрема радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2. За допомогою цього обладнання вчені спостерігали за планетами, вивчали космічну погоду та галактики.

“А ось маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу”, – зазначив Михайло Сидорук.

За допомогою УТР-2 близько 50 років вчені “спостерігали за Сонцем, Юпітером, спалахами та грозовою активністю на Сатурні, відслідковували космічну погоду, вивчали віддалені галактики, шукали екзопланети”. Ще окупанти викрали авто, холодильники, пічки, посуд, унікальну спеціалізовану комп’ютерну техніку тощо.

Росіяни облаштували вогневі позиції прямо на території обсерваторії, бо там є підземні колектори, автопарк, гаражі, склади, побутова техніка.

Територію обсерваторії досі не розміновано, тому дотепер співробітники не можуть працювати в ній. Працівників не можуть забезпечувати транспортом, бо його вкрали.

По центру будівлі було багато влучань й тепер на головному корпусі нема навіть даху. Крім того, перекриття до першого поверху були пробиті та попадали на пульт управління телескопом.

“Металеві балки даху здебільшого цілі, шифер весь розлетівся, звичайно. Дощі, зима скоро, а у нас нема даху, вікон і діра до першого поверху, впала ще одна плита”, – каже Михайло Сидорчук.

У Радіоастрономічному інституті НАН України просять допомогти відновити обсерваторію. Кошти можна переказати за такими реквізитами:

IBAN: UA588201720313271001301006619

ЄДРПОУ: 02772020

Банк отримувача: ДКСУ у м.Київ

Одержувач: Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України

Мета переказу – “благодійна допомога”