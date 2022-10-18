Про це повідомило Expressen.
Знімки зробили оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics. Вони підводною камерою зафіксували пошкодження труби. Ймовірною причиною витоку газу стала диверсія.
У Швеції розслідування дійшло висновку, що вибухи на “Північних потоках” сталися внаслідок диверсії. Уряд відмовився надати РФ результати свого розслідування.
Як виглядає пошкоджена вибухом труба «Північного потоку»: перші фото та відео // 3 фото
Німеччина, Данія та Швеція вирішили проводити окреме розслідування, а не спільне. Таке сталося через побоювання витоку інформації.
Німецькі слідчі дійшли до висновку, що вибухи на підводних газопроводах “Північний потік” та “Північний потік – 2” відбулися через диверсію з боку Росії. Їхні дані збігаються з попередніми висновками Швеції, але в цьому випадку країна не свідчила про того, хто скоїв саботаж. Більше інформації про німецьке розслідування за посиланням.
First 📹undersea-video, site of explosion. Oct 17 #BalticSea #Pipeline #OOTT #Maritime #Nordstream #oil #gas pic.twitter.com/tiW10CSVL3
— I know (@luvyall22) October 18, 2022
- Президент країни-агресора Володимир Путін звинуватив Захід у зриві постачання енергоресурсів. За його словами, аби відновити постачання газу “достатньо лише відкрити кран”.
- У Німеччині порушили кримінальну справу за фактом терактів з підозрою диверсії на “Північних потоках”.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив: в Європі вважають, що за диверсії на Nord Stream та Nord Stream 2, ймовірно, відповідальні спецслужби РФ.
- У програмі ООН із питань довкілля вважають, що витоки на газопроводах “Північний потік” у Балтійському морі можуть спричинити найбільший в історії викид метану.
- Раніше у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії.
- В ЄС розслідують причини витоки газу на “Північному потоці” і не запущеному в роботу “Північному потоці-2”. Не виключають можливості диверсії.