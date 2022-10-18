У мережу потрапили перші знімки однієї з точок труби газопроводу "Північний потік" на дні Балтійського моря, де трапився вибух. Світлини зроблено на глибині 75-76 метрів.

Про це повідомило Expressen.

Знімки зробили оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics. Вони підводною камерою зафіксували пошкодження труби. Ймовірною причиною витоку газу стала диверсія.

У Швеції розслідування дійшло висновку, що вибухи на “Північних потоках” сталися внаслідок диверсії. Уряд відмовився надати РФ результати свого розслідування.





Як виглядає пошкоджена вибухом труба «Північного потоку»: перші фото та відео // 3 фото

Німеччина, Данія та Швеція вирішили проводити окреме розслідування, а не спільне. Таке сталося через побоювання витоку інформації.

Німецькі слідчі дійшли до висновку, що вибухи на підводних газопроводах “Північний потік” та “Північний потік – 2” відбулися через диверсію з боку Росії. Їхні дані збігаються з попередніми висновками Швеції, але в цьому випадку країна не свідчила про того, хто скоїв саботаж. Більше інформації про німецьке розслідування за посиланням.