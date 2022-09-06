Про це повідомив проєкт “Схеми” від Радіо Свобода.

В ОК “Південь” повідомляли, що біля Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС знищено понтонні переправи, але знімки опубліковано за 5 вересня.

Фото: “Схеми”

На світлині помилково вказана назва села Антонівка, яка прилягає до Херсона та від назви якої походить Антонівський міст через Дніпро. Насправді ж на світлинах зображено закрут Інгульця біля села Дар’ївка.

Фото: “Схеми”

На кадрах видно, що біля річкового причалу пошкоджено будівлі. Від початку повномасштабного вторгнення РФ там знаходиться неідентифіковане судно.

Фото: “Схеми”

Поблизу автодороги E58 зафіксовано скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів. Вони розташовані за 250 м від переправи.

Фото: “Схеми”

Зазначимо, що Збройні сили України поступово виводять з ладу мости та переправи через Дніпро. У такий спосіб захисники вдаються до реалізації плану щодо відсікання повноцінного постачання угруповання ворога на південному Правобережжі.

Фото: “Схеми”