Опубліковано фотографії руйнування на автомобільно-пішохідному мосту через річку Інгулець. Супутникові знімки компанії Planet Labs показали, як виглядає знищена понтонна переправа російських окупантів у районі села Дар'ївка Херсонської області.

Про це повідомив проєкт “Схеми” від Радіо Свобода.

В ОК “Південь” повідомляли, що біля Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС знищено понтонні переправи, але знімки опубліковано за 5 вересня.

На світлині помилково вказана назва села Антонівка, яка прилягає до Херсона та від назви якої походить Антонівський міст через Дніпро. Насправді ж на світлинах зображено закрут Інгульця біля села Дар’ївка.

На кадрах видно, що біля річкового причалу пошкоджено будівлі. Від початку повномасштабного вторгнення РФ там знаходиться неідентифіковане судно.

Поблизу автодороги E58 зафіксовано скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів. Вони розташовані за 250 м від переправи.

Зазначимо, що Збройні сили України поступово виводять з ладу мости та переправи через Дніпро. У такий спосіб захисники вдаються до реалізації плану щодо відсікання повноцінного постачання угруповання ворога на південному Правобережжі.