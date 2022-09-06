Про це повідомив проєкт “Схеми” від Радіо Свобода.
В ОК “Південь” повідомляли, що біля Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС знищено понтонні переправи, але знімки опубліковано за 5 вересня.
На світлині помилково вказана назва села Антонівка, яка прилягає до Херсона та від назви якої походить Антонівський міст через Дніпро. Насправді ж на світлинах зображено закрут Інгульця біля села Дар’ївка.
На кадрах видно, що біля річкового причалу пошкоджено будівлі. Від початку повномасштабного вторгнення РФ там знаходиться неідентифіковане судно.
Поблизу автодороги E58 зафіксовано скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів. Вони розташовані за 250 м від переправи.
Зазначимо, що Збройні сили України поступово виводять з ладу мости та переправи через Дніпро. У такий спосіб захисники вдаються до реалізації плану щодо відсікання повноцінного постачання угруповання ворога на південному Правобережжі.
- Наприкінці серпня російські окупаційні війська будували понтонний міст у Херсонській області. Вони його зводили впритул до пошкодженого Антонівського мосту. Цьому передувало перекидання баржі для будівництва понтонного мосту через Дніпро.