Про це повідомив кореспондент #Букв.
Пройшовшись вулицями Києва та звернувши увагу на пункти обміну можна помітити, що більшість вже прибрали курс зі свого табло. Зараз на щитах зображені написи на кшталт “Найкращий курс в Україні”, “Ми працюємо” або просто банер та стрілочка, яка показує, де вхід до пункту.
Нагадаємо, що свої дії у Нацбанку обґрунтували як “зниження спекулятивного тиску у готівковому сегменті й зменшення обсягів так званого банкоматного туризму”.
Як виглядають пункти обміну валют після заборони Нацбанку виставляти табло з курсом: фото // 16 фото
Після заборони такі дії обурили українців у соціальних мережах, які вважають це навмисним замовчуванням ситуації щодо підвищення вартості долара тощо. Під численними жартівливими дописами розгортаються дискусії, адже подібне приховування проблеми скоріше походить на “російський сценарій”, ніж на її вирішення.
- Керівник групи аналітиків Trap Aggressor Гліб Канєвський вважає, що Національний банк України мав ініціювати націоналізацію “Альфа-банку” за аналогічною процедурою, коли у 2016 році держава змінила власника “ПриватБанку”. Однак в НБУ досі цього не зробили і пояснили, чому.
- Широкомасштабне вторгнення РФ вплинуло на падіння заробітних плат в Україні. У порівнянні з довоєнним часом, рівень оплати праці знизився на 25% – 50%.
- Також правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25%. У коментарі #Буквам журналіст та фінансовий аналітик Сергій Діденко розповів, як рішення НБУ вплине на українську економіку.