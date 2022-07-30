На тлі нещодавньої заборони Національного банку України, більшість столичних пунктів обміну валют вже зняли табло з курсом обміну валют. Відтепер замість цифр видніються написи "Найкращий курс в Україні" чи пусті рядки.

Про це повідомив кореспондент #Букв.

Пройшовшись вулицями Києва та звернувши увагу на пункти обміну можна помітити, що більшість вже прибрали курс зі свого табло. Зараз на щитах зображені написи на кшталт “Найкращий курс в Україні”, “Ми працюємо” або просто банер та стрілочка, яка показує, де вхід до пункту.

Нагадаємо, що свої дії у Нацбанку обґрунтували як “зниження спекулятивного тиску у готівковому сегменті й зменшення обсягів так званого банкоматного туризму”.































Як виглядають пункти обміну валют після заборони Нацбанку виставляти табло з курсом: фото // 16 фото

Після заборони такі дії обурили українців у соціальних мережах, які вважають це навмисним замовчуванням ситуації щодо підвищення вартості долара тощо. Під численними жартівливими дописами розгортаються дискусії, адже подібне приховування проблеми скоріше походить на “російський сценарій”, ніж на її вирішення.