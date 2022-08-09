Про це повідомили журналісти програми “Схеми”.
Знімки військової бази були зроблені близько 11:30. Через чотири години сталися вибухи на авіабазі “Сакі” у Криму. На фотографії видно, що там розташовані склади та численна військова авіація.
За даними журналістів, аеродром “Сакі” є одним з ключових для російської авіації у Криму. Там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У його склади переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.
Саме з цього аеродрому російські військові здійснювали авіанальоти та бомбардування українських міст. До 2014 року база належала ВМС України.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ.
- У тимчасово окупованому Криму утворилися затори на виїзді через Кримський міст та в районі кримського міста Саки. Виїхати намагаються відпочивальники та деякі місцеві жителі.