У тимчасово окупованій Новофедорівці (Крим) розташована авіабаза. За кілька годин до вибуху на військовій базі були зроблені світлини через сервіс Planet Labs.

Про це повідомили журналісти програми “Схеми”.

Знімки військової бази були зроблені близько 11:30. Через чотири години сталися вибухи на авіабазі “Сакі” у Криму. На фотографії видно, що там розташовані склади та численна військова авіація.

За даними журналістів, аеродром “Сакі” є одним з ключових для російської авіації у Криму. Там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У його склади переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Саме з цього аеродрому російські військові здійснювали авіанальоти та бомбардування українських міст. До 2014 року база належала ВМС України.