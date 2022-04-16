Відповідна інструкція опублікована пресслужбою представництва у Facebook.

У представництві підготували інфографіку, в якій детально надані відповіді на важливі та поширені запитання щодо виїзду з окупованого Криму.

Також у повідомленні нагадали, що громадяни можуть надсилати детальні запити на консультацій електронною поштою: [email protected]

  • Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція

  • Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція

  • Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція

  • Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція

  • Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція

  • Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція

  • Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція

Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція // 7 фото