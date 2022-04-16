Як виїхати з тимчасово окупованого Криму — інструкція

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим отримує від українців багато запитів щодо виїзду з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на підконтрольну Уряду територію України або за кордон.

Відповідна інструкція опублікована пресслужбою представництва у Facebook.

У представництві підготували інфографіку, в якій детально надані відповіді на важливі та поширені запитання щодо виїзду з окупованого Криму.

Також у повідомленні нагадали, що громадяни можуть надсилати детальні запити на консультацій електронною поштою: [email protected]