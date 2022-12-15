У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України розповіли, як викликати “швидку” під час блекауту.

Про це в етері “Суспільного” повідомив речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов.

За його словами, екстрені служби мають резервні системи зв’язку, тому вони працюватимуть. Також Кондрашов нагадав, що в Україні працює національний роумінг.

Якщо ваша мережа з якихось причин недоступна, проте доступна будь-яка інша мережа мобільного оператора, в налаштуваннях смартфона варто вибрати іншу мережу.

Для цього потрібно вимкнути автовибір мережі, знайти доступну мережу, зареєструватися в ній і у такий спосіб зателефонувати й відправляти SMS-повідомлення.

Крім того, у Держспецзв’язку порекомендували відправити SMS з необхідною інформацією рідним та близьким, у яких може бути краща ситуація зі зв’язком.

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“Також хотів би нагадати про пункти незламності, які працюють, які зараз розвиваються по всій країні, вони будуть апріорі забезпечені зв’язком як фіксованим, так і мобільним. Заздалегідь дізнайтеся, де розташований такий пункт, запишіть його адресу, запишіть адреси всіх правоохоронних органів, екстрених служб, які знаходяться поруч”, — додав Кондрашов.

У Держспецзв’язку, зокрема, запропонували використовувати в багатоквартирних будинках у певних випадках месенджери, які працюють без мобільної мережі, тобто месенджери, які працюють від Bluetooth.

“Вони мають досить обмежене коло дії, тобто близько 50-100 метрів. Проте вони дозволять повідомити сусідам, що щось трапилось: ви, наприклад, застрягли в ліфті. Просто заздалегідь домовтеся про використання одного з таких месенджерів. Вони безоплатні, вони є у відкритому доступі. Це Bridgefy, FireChat і подібні”, — зауважив речник.

У випадку відсутності світла стаціонарні телефони, якщо АТС зарезервована. Як правило, вони мають досить хороше резервування, вони споживають набагато менше електроенергії.