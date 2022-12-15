Про це в етері “Суспільного” повідомив речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов.
За його словами, екстрені служби мають резервні системи зв’язку, тому вони працюватимуть. Також Кондрашов нагадав, що в Україні працює національний роумінг.
Якщо ваша мережа з якихось причин недоступна, проте доступна будь-яка інша мережа мобільного оператора, в налаштуваннях смартфона варто вибрати іншу мережу.
Для цього потрібно вимкнути автовибір мережі, знайти доступну мережу, зареєструватися в ній і у такий спосіб зателефонувати й відправляти SMS-повідомлення.
Крім того, у Держспецзв’язку порекомендували відправити SMS з необхідною інформацією рідним та близьким, у яких може бути краща ситуація зі зв’язком.
“Також хотів би нагадати про пункти незламності, які працюють, які зараз розвиваються по всій країні, вони будуть апріорі забезпечені зв’язком як фіксованим, так і мобільним. Заздалегідь дізнайтеся, де розташований такий пункт, запишіть його адресу, запишіть адреси всіх правоохоронних органів, екстрених служб, які знаходяться поруч”, — додав Кондрашов.
У Держспецзв’язку, зокрема, запропонували використовувати в багатоквартирних будинках у певних випадках месенджери, які працюють без мобільної мережі, тобто месенджери, які працюють від Bluetooth.
“Вони мають досить обмежене коло дії, тобто близько 50-100 метрів. Проте вони дозволять повідомити сусідам, що щось трапилось: ви, наприклад, застрягли в ліфті. Просто заздалегідь домовтеся про використання одного з таких месенджерів. Вони безоплатні, вони є у відкритому доступі. Це Bridgefy, FireChat і подібні”, — зауважив речник.
У випадку відсутності світла стаціонарні телефони, якщо АТС зарезервована. Як правило, вони мають досить хороше резервування, вони споживають набагато менше електроенергії.
“І, крім того, наші правоохоронці, як правило, наші військові, які охороняють ті чи інші об’єкти, вони також мають інші засоби зв’язку. Це рації. Тобто скористатися ними можна буде у будь-якій ситуації”, — констатував Кондрашов.
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