Росіяни почали активно використовували іранські дрони-камікадзе Shahed-136. В оперативному командуванні "Південь" розповіли, як визначити та врятуватися від апарату.

Про це повідомила речниця командування Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, частіше ці дрони застосовують проти інфраструктурних обʼєктів, адміністративних чи військових, однак не проти людей.

Водночас іранські безпілотники летять на низькій висоті, тому їх складно зафіксувати силам протиповітряної оборони.

Також вони доволі гучні. Гуменюк зауважила, що їхній звук нагадує мотор бензопили чи мопеда. У разі того, якщо почуєте подібний звук, краще сховатися в укритті, тримаючись якомога далі від стратегічних обʼєктів.

Зазначається, що українські захисники зафіксували вже понад 30 дронів Shahed-136 на півдні. 22 з них вдалося збити й лише 10 досягли влучань. Проте навіть не всі вони дали бажаний результат, додала Гуменюк.

Довідка. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.