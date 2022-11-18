Враховуючи різноманітність житлових масивів і районів, бажання купити квартиру Київ дозволяє реалізувати кожному. Досить тільки підібрати найбільш привабливий варіант за допомогою сервісу Country.ua. Але не завжди доцільно проводити операцію самостійно, в деяких випадках доцільно звернутися до допомоги фахівця.
Що саме робить рієлтор?
Звернувшись до фахівця продажів у сфері нерухомості, клієнт отримує:
- повний супровід у підготовці документів — надається нотаріальна та консультативна допомога, рієлтор завжди відстежує актуальні зміни в законодавчій базі та оформляє угоду в залежності від актуальних вимог;
- захист від аферистів і зловмисників — під час продажу квартири деякі недобросовісні особи спочатку вносять в папери неперевірені дані, в результаті чого угоду купівлі продажу можна розторгнути, а покупець залишиться й без коштів, й без квартири, досвідчений рієлтор допоможе уникнути подібних ситуацій;
- проведення угоди на будь-якій відстані незалежно від фізичного місця розташування – можна передати рієлтор довіреність на проведення процедури й просто заїхати у свою квартиру без найменшої тяганини.
Набір послуг стандартний і надається як великим агентством нерухомості, так і приватними представниками.
У яких випадках співпраця недоцільна?
Якщо ви вже проводили самостійно продаж або покупку квартири, то в черговій угоді не буде нічого складно. Особливо, якщо мешкаєте в Києві та знаєте особливості й тонкощі законодавчого рівня. Найголовніше, підібрати варіант на перевіреному ресурсі, наприклад Country.ua.