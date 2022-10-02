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«Як з тваринами» – захисник «Азовсталі» Діанов розповів, як росіяни знущаються з військовополонених

Звільнений з полону морський піхотинець, захисник Маріуполя Михайло Діанов розповів про знущання окупантів над українськими військовополоненими.

Неділя, 2 жовтня 2022, 16:37
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Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

Репортер зауважив щодо фізичного стану військового: “Коли я зустрів його, його було не впізнати на фотографіях добре складеного бійця із Маріуполя. Його одяг звисав з його кволого тіла. Його виснажене обличчя здавалося набагато старшим за його 42 роки”.

Діанов розповів про відчуття, коли їх морили в полоні голодом:

“Повірте, після місяця голодування, заплющивши очі, ти забуваєш про свою родину, про свою країну, про все. Єдине, про що ти думаєш, — це про їжу”.

До і після чотирьох виснажливих місяців у полоні, фото з відкритих джерел

За чотири місяці перебування у полоні Михайло схуд на 40 кг.

“Їсти було неможливо. На кожен прийом їжі давали 30 секунд”, — розповів Михайло. “За 30 секунд треба було з’їсти все, що можна. Хліб був навмисне дуже черствий, хлопці, яким вибили зуби, не встигли поїсти. Було 30 секунд, а потім ти повинен був зупинитися. Потім ти повинен був відразу встати і бігти. Так було весь час. Вони поводилися з нами, як з тваринами”.

Те, чим їх годували, було жалюгідним, але процес прийому їжі був абсолютно принизливим.

Усе це відбувалося в Оленівській в’язниці в підконтрольному Росії Донецьку – місці, яке Михайло називає концтабором.

“Очевидно, що військовополонених, які там утримують, навмисно морять голодом”, – резюмував репортер.

Діанов розповів, що їх кидали в одиночну камеру і катували за те, що вони підняли ягоду з землі та з’їли її, били палицями, застосовували електрошоки та встромляли голки під нігті.

Блоки в Оленівці розраховані на 150 осіб, але Михайла запакували в один із 800 іншими в’язнями. Умови перебування були настільки жахливими, що у військового відбулася м’язова дистрофія і тепер він не в змозі далеко ходити.

Перед полоном на фото на “Азовсталі” Михайло з перев’язаною зламаною правою рукою. За час перебування в полоні через відсутність медичної допомоги кістка зросла півколом.

Так він згадує свій момент звільнення:

“Нас роздягли абсолютно догола. Зняли гіпси, все. Обшукали. А потім ми так п’ять годин сиділи навпочіпки. Звичайно, без лавки. Ми просто чекали. Ми не знали, що з нами буде”.

Репортер помітив великі садна на верхній частині носа у Діанова та запитав історію їх виникнення:

“Клейка стрічка”, — відповів військовий. “Вони обмотали мою голову скотчем і засунули ноги в живіт, щоб було щільніше, і я так провів день, півтора”.

Михайло Діанов подорожував 36 годин із заклеєними скотчем очима, не знаючи, куди він прямує – пересідав з автобуса на літак і знову на автобус. Лише після того, як стрічку нарешті зняли, він зрозумів, що повернувся в Україну. Тепер йому потрібно набрати 20 кг, перш ніж він зможе зробити корекційну операцію на руці.

Теги: Азовсталь, війна, Маріуполь, Михайло Діанов, російсько-українська війна

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