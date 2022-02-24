Під час бойових дій може зникнути інтернет-зв’язок. Наразі Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України просить дзвонити та надсилати повідомлення у межах необхідності.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на поради Школи цифрової безпеки.

Перебої з інтернетом можуть бути результатом багатьох різних факторів. Під час війни ризики його відключення зростають – противник може спробувати цензурувати вільний обмін інформації між користувачами аби унеможливити їхню координацію, мобілізацію та інформування.

Пам’ятайте! Нижчезазначені програми для обходу цензури або використання при відсутності інтернету — необхідно завантажити заздалегідь, поки є повноцінний доступ до інтернету.

Браузер СENO

Браузер СENO (Censorship.no!) — це канадський веббраузер для мобільних пристроїв Android (смартфони та планшети). Для обходу інтернет-цензури працює як пірингова мережа (P2P), що дозволяє користувачам обмінюватися між собою завантаженим контентом. Це дозволяє уникнути залежності від централізованих серверів — вебконтент зберігається в мережі навіть під час жорсткої фільтрації.

Увага! Щоб використовувати браузер CENO, вам не потрібно бути досвідченим користувачем. В ньому все працює практично так само, як і функціонування звичайного веббраузера.

Повноцінну версію СENO запустили навесні 2021 року. Браузер локалізований українською в лютому 2022 року.

СENO можна завантажити з Google Play Market.

Офіційний сайт — тут.

Bridgefy

Bridgefy — це мобільний застосунок, який дозволяє спілкуватися з іншими користувачами без необхідності підключення до інтернету. Данні він передає через Bluetooth.

Застосунок розробили в Мексиці, офіси розробника також є в Штатах. Як тільки надання послуг мобільного інтернету припиняється, користувачі здатні обмінюватися повідомленнями через функцію Bluetooth. Застосунок працює як для Android, так й для iOS.

Він активно використовувався під час протестів в Гонконзі у 2020 році та під час воєнного перевороту у М’янмі у 2021 році, коли в країні був відключений інтернет.

Як працює Bridgefy? Програма створює однорангову мережу Bluetooth на телефоні та безпосередньо з’єднується з іншими пристроями в межах свого діапазону.

Ваш смартфон може підключатися на відстані близько 100 метрів до всіх користувачів Bridgefy, які опинилися поблизу. Застосунок надсилає повідомлення всім пристроям навколо вас, після чого цей процес повторюється на пристроях інших людей, дозволяючи передати повідомлення на велику відстань.

Bridgefy можна завантажити з Google Play Market та App Store.

Офіційний сайт — тут.

Psiphon

Psiphon — VPN-сервіс, який розробили в Університеті Торонто. За заявою розробників, сервіс здатний обійти навіть «великий китайський фаєрвол», а місячна аудиторія сягає понад 20 млн користувачів.

На відміну від інших сервісів, Psiphon має досить складну архітектуру і трафік сервісу не «зловити» через системи глибокої фільтрації (DPI), які використовують у Білорусі та Росії зокрема.

Psiphon умовно безкоштовний. У ньому є реклама та обмеження швидкості до 2 Мб/сек. Зняти їх та відключити рекламу можна за абонплату, але швидкості у безоплатної версії цілком вистачить для серфінгу та відеодзвінків.

Psiphon можна завантажити з Google Play Market та App Store.

Якщо вебсайти або посилання для завантаження Psiphon блокуються або цензуруються, то можна відправити запит на [email protected], щоб завантаження надіслали вам електронною поштою.

Офіційний сайт — тут.

Matrix

Matrix — це відкритий протокол для децентралізованого спілкування в реальному часі. Його можна використовувати для текстових повідомлень, групових чатів, аудіо-відео дзвінків та створення ботів. Розробляється ентузіастами із Matrix.org Foundation з 2014 року.

Зареєструватися можна на будь-якому відкритому сервері або організувати свій (відкритий чи закритий) сервер. Наприклад, ви хочете розмістити сервер для своїх друзів та родичів і якщо в майбутньому ви захочете — під’єднати його до ширшої мережі.

Для того, щоб почати користуватися Matrix, використовуйте вебклієнт Element або його десктопну/мобільну версію. Щоб під’єднатися до Matrix через власний сервер, необхідно налаштувати HomeServer на Synapse.

Офіційний сайт — тут.