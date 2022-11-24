Про це розповіли в Держспецзв’язку.
Відомство рекомендує обмежити споживання мобільного зв’язку до мінімуму, аби зберегти його у разі блекауту:
- використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість (деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi);
- за можливості відмовтесь від дзвінків та відеодзвінків – використовуйте текстові формати;
- скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
- встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;
Вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:
Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію “Фонове завантаження” або у розділі “Через мобільну мережу” вимкніть “Автозавантаження медіа”
- якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом.
- завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці.
Також Держспецзв’язку радить заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа.
Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв’язку.
Це може бути застосунок BRIDGEFY. Завантажуйте за посиланнями: для Android та для iOS.
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