Нещодавно ворог знову атакував інфраструктуру по всій території України, зокрема мішенню військових РФ стали обʼєкти, що забезпечують роботу звʼязку.

Про це розповіли в Держспецзв’язку.

Відомство рекомендує обмежити споживання мобільного зв’язку до мінімуму, аби зберегти його у разі блекауту:

використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість (деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi);

за можливості відмовтесь від дзвінків та відеодзвінків – використовуйте текстові формати;

скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;

встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;

Вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію “Фонове завантаження” або у розділі “Через мобільну мережу” вимкніть “Автозавантаження медіа”

якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом.

завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці.

Також Держспецзв’язку радить заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа.

Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв’язку.

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