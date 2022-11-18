Світло і тепло буде! Подбайте вже сьогодні про свій комфорт, замовляючи автономні генератори з польського сайту Allegro, а сервіс myMeest доставить все оперативно в Україну!

Про це повідомляє пресслужба Meest.

Заходьте на сайт allegro.pl. Для легкого пошуку, обирайте українську мову.

На сторінці сайту в пошуковому рядку введіть: Генератори. Якщо, вирішили все-таки шукати польською тоді пишіть: Agregaty prądotwórcze. Перед вами з’являться всі можливі пропозиції по генераторах. Обираєте генератор, який вас цікавить: бензиновий, дизельний, газовий, портативний генератор на сонячних батареях та інші.

Додайте потрібний товар у кошик

Створюйте замовлення, вказуючи адресу доставлення склад Meest в Польщі та оплатіть замовлення.

Зверніть увагу.

При оформленні замовлення, вказуйте ваш персональний ID, який отримали при реєстрації в myMeest в строку “Firma”.

Як тільки Allegro опрацює Ваше замовлення, ви отримаєте на вашу електронну пошту трек-номер, який потрібно буде зареєструвати в особистому кабінеті або додатку myMeest.

Протягом 3-5 днів, ваше замовлення буде доставлено в Україну!