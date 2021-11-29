Міністерство охорони здоровʼя України опубліковало інструкцію про те, як запитати партнера про медобстеження на хвороби, що передаються статевим шляхом.

Про це йдеться у матеріалі МОЗ.

Щороку в Україні реєструють майже 400 000 нових випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Щоб потурбуватися про власне здоров’я, варто запитати свого статевого партнера, чи проходив він/вона тестування на ІПСШ, і коли це було востаннє. Це запитання може здатися незручним, проте воно дуже важливе. Такі розмови є ознакою того, що ви піклуєтеся не лише про себе, а й про свого партнера.

Найкраще говорити з партнером про відповідне медостеження до початку будь-яких статевих відносин, у тому числі й орального сексу. Пройти тестування перед близькістю є надзвичайно важливим кроком, і це — один із найкращих способів запобігти ІПСШ.

Як пройти медичне обстеження?

Якщо є бажання пройти тестування на ІПСШ, це потрібно обговорити зі своїм сімейним лікарем. Він скерує до гінеколога/уролога, після чого за їхнім направленням можна буде здати додаткові аналізи. Згідно даних Центру з контролю та профілактики захворюванності США (CDC), подібні дослідження треба проходити щонайменше раз на рік.

Мова йде про тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В і С, які, можна безоплатно зробити у сімейного лікаря, центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом або у мобільній амбулаторії. Також МОЗ рекомендує щороку проходити комплексну діагностику на гонореї та хламідіоз.

Як попросити свого партнера пройти медичне обстеження?

Питання про проходження тестування на ІПСШ жодним чином не свідчить про недовіру до свого партнера. Люди можуть бути носіями інфекції багато років і навіть не здогадуватися про це, адже можливий варіант коли інфекції не мають симптомів упродовж місяців і навіть років. Тому регулярне тестування – це турбота про власне сексуальне здоров’я.

Як попросити партнера це зробити?

Будьте чесними: якщо вам ніяково, зізнайтеся в цьому: “Мені непросто про це говорити, проте я дбаю про тебе і вважаю, що це важливо”. Зберігайте нейтральність: фраза на кшталт “Я не хочу тебе образити, але давай подбаємо один про одного” допоможе уникнути неправильних суджень із боку партнера. Зрештою, перевірка на ІПСШ — це звичайна медична процедура, яка є важливою для підтримки здоров’я. Діліться досвідом: “Я постійно проходжу тестування й таке прохання для мене звичне — я прошу всіх своїх партнерів зробити це”. Говоріть про проблему ІПСШ. Поінформуйте партнера про поширеність інфекцій, що передаються статевим шляхом, покажіть, що це стосується не лише його/її, але і вас.

Для того, щоб підтримати один одного, можна пройти тестування разом за спільною згодою. Якщо ваш партнер категорично відмовляється від тестування, — це привід замислитися та оцінити всі можливі ризики.

Як обговорювати результати медичних досліджень?

Результати тестів на ІПСШ оцінює лікар. Якщо дослідження показали наявність інфекції, потрібно розпочати лікування за призначенням та рекомендаціями спеціаліста.

Дуже важливо розповісти про результат досліджень партнерові. Доречно також попередити й колишніх сексуальних партнерів, щоби вони могли перевіритися.

Також треба зберігати спокій. У багатьох людей у світі в той чи інший період життя було діагностовано ІПСШ, багато з них успішно пройшли лікування. Це проблема зі здоров’ям, яку в більшості випадків можна розв’язати.