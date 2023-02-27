У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як зареєструвати шлюб за допомогою мобільного додатку "Дія".

Про це йдеться в Telegram Мінцифри.

Повідомляється, що відтепер не потрібно йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі “Дія” можна подати заяву та обирати місце, час, формат і проведення церемонії.

Для цього потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ “Сім’я”

Обрати послугу “Заява про шлюб”

Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації

Сплатити адміністративний збір

Підписати заяву електронним підписом

Щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом

Як зазначають у пресслужбі, після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. Потім потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, трудова книжка яких залишилася на тимчасово окупованій території, можуть підтвердити робочий стаж в онлайн-режимі. У системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка. Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.