Про це йдеться в Telegram Мінцифри.
Повідомляється, що відтепер не потрібно йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі “Дія” можна подати заяву та обирати місце, час, формат і проведення церемонії.
Для цього потрібно:
- Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ “Сім’я”
- Обрати послугу “Заява про шлюб”
- Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації
- Сплатити адміністративний збір
- Підписати заяву електронним підписом
- Щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом
Як зазначають у пресслужбі, після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. Потім потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження.
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, трудова книжка яких залишилася на тимчасово окупованій території, можуть підтвердити робочий стаж в онлайн-режимі. У системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка. Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.
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