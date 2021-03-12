Центр “Розвиток КСВ” (ініціатива Дівчата STEM) провів триденний онлайн Хакатон для студенток енергетичних спеціальностей «Як зацікавити дівчат енергетикою». Захід організований в рамках грантової ініціативи «Дівчата в енергетиці», що реалізується за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ).

Мета Хакатону – підвищити рівень знань дівчат про гендерну рівність та навчити їх розробляти командні проєкти для заохочення дівчат обирати енергетичні спеціальності. Причина:опитування учнів та учениць України від Центру “Розвиток КСВ” продемонструвало, що серед 200 опитаних тільки двоє (1%) хотіли б пов’язати своє життя з енергетикою.

Марина Саприкіна, голова правління “Центр Розвиток КСВ” привітала учасниць хакатону та зазначила: “В Україні лише кожен четвертий працівник сфери енергетики- жінка; і це є свідченням того, що залучення більшої більшості дівчат в енергетику має починатись зі школи. Таке знайомство має бути креативним. Тому ми й вирішили запитати у дівчат, задіяних у секторі енергетики, як це зробити”.

Протягом хакатону дівчата працювали у командах, генерували ідеї, розробляли власні проєкти та презентували їх журі. Учасниці також прослухали лекції з дизайн-мислення, гендерної рівності та дізнались про те, як розпочати пошук роботи на кар’єрній консультації.

“Традиційно нафтогазова галузь вважалась виключно чоловічою. Це підтверджує дослідження консалтингової фірми BCG, яке показало, що частка жінок у нафтогазовому секторі складає лише 22%. Проте нафтогазова – це вже давно не суто «чоловіча» галузь, як всі звикли вважати. Роль жінок у ній щороку зростає. Сьогодні жінки успішно працюють на таких технічних посадах, як геолог, інженер, геофізик, еколог, аналітик технічних даних тощо. Головне – чітко розуміти, що в енергетиці немає чоловіків та жінок, а є професіонали”, – зазначила у своєму виступі Маргарита Короткова, директорка з управління персоналом та соціальної політики Групи Нафтогаз, та побажала дівчатам успіхів, наполегливості та сміливості на своєму освітньому та професійному шляху.

У фіналі 7 команд презентували ідеї та проєкти, які мають на меті зацікавити школярок та школярів сферою енергетики. Учасниці запропонували провести інтерактивні вікторини, фестивалі, ігри, записати подкасти з надихаючими жінками, провести фотокрос та конкурс

Переможницями Хакатону стала команда “G-energy”, учасниці: Анжеліка Слободян, Тетяна Стискал, Катерина Гілянчук, Аполлінарія Ямкова, Вікторія Ватилик. Дівчата презентували однойменний проєкт, який має на меті створення 6 рекламних роликів, які будуть мотивувати дівчат цікавити енергетикою та обирати її своїм майбутнім фахом. Кожне відео орієнтоване на спростування стереотипів довкола теми енергетики. На реалізацію проєкту команда-переможниця отримала грант від АТ “Укргазвидобування” на суму 30 тис. грн.

“Отримала лише позитивні враження від участі, було незвично працювати в команді та розробляти проєкти за короткий термін. Хакатон дозволив по-новому поглянути на проблему гендерної нерівності в енергетиці та довів, що повна концентрація на одній проблемі може дати дуже хороші результати“ – поділилася своїми враженнями учасниця команди-переможниці Катерина Гілянчук з міста Острога Рівненської області.

Партнер події: АТ “Укргазвидобування”

Медіапартнери: Mind.ua, #Букви, Українська енергетика.

Інформаційні партнери: НУ “Львівська політехніка”, Українська інженерно-педагогічна академія.

Контактна інформація: Чайка Дар’я, PR-менеджерка Центру “Розвиток КСВ”, [email protected]

CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими вже десять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проєкти, надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія). www.csr-ukraine.org

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) тісно співпрацює з Урядом України, приватним сектором та громадянським суспільством з метою зміцнення енергетичної безпеки України та перетворення енергетичного сектору України в сучасну рушійну силу економічного зростання, що орієнтована на ринок та інтегрована в ЄС. Енергетична безпека має вирішальне значення для незалежності та національного суверенітету України. Справжня енергетична безпека вимагає, щоб якісні енергетичні послуги були доступними, безперервними, надійними та безпечними для всіх українців. https://energysecurityua.org/ua/