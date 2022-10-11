Про це йдеться у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

Загальні рекомендації для тривалого збереження заряду смартфона:

  • заряджайте телефон за кожної можливості
  • тримайте зарядженими павербанки
  • увімкніть режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях (Батарея, Живлення тощо)
  • якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрана

Аби встановити енергоефективні налаштування на смартфоні:

  • увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування
  • встановіть енергоефективні “шпалери”: чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS
  • вимкніть автообертання екрана

Також варто видалити зі смартфона некритичні для вас застосунки, які активно використовують батарею чи додаткові акаунти у цих застосунках. Для того, щоб дізнатись про рівень енергоспоживання застосунків потрібно натиснути:

  • Налаштування → Батарея → Використання батареї.

Вимкніть на смартфоні автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо у тому випадку, якщо у вас приєднано декілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично). Для цього:

  • смартфони з системою Android → налаштування → акаунти та синхронізація
  • смартфони з системою iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм

Обмежте кількість додатків у “несплячому” режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок “Повітряна тривога”. Для цього:

  • смартфони з системою Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,
  • смартфони з системою iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку “Початок” → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.

Вимкніть розпізнавання голосових команд. Для цього:

  • смартфони з системою Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання «О’кей, Google»,
  • смартфони з системою iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.

Також вимкніть:

  • вібрацію
  • GPS
  • Bluetooth

Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.

Якщо ситуація з живленням критична:

  • увімкніть режим “екстрена економія енергії”
  • переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок

Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.

Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.