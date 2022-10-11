Внаслідок масованих ракетних обстрілів 10 жовтня по всій Україні порушене енергопостачання. Низка громадян залишились без електроенергії. Держспецзв'язку опублікувало рекомендації щодо налаштування та використання смартфонів, які допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.

Про це йдеться у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

Загальні рекомендації для тривалого збереження заряду смартфона:

заряджайте телефон за кожної можливості

тримайте зарядженими павербанки

увімкніть режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях (Батарея, Живлення тощо)

якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрана

Аби встановити енергоефективні налаштування на смартфоні:

увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування

встановіть енергоефективні “шпалери”: чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS

вимкніть автообертання екрана

Також варто видалити зі смартфона некритичні для вас застосунки, які активно використовують батарею чи додаткові акаунти у цих застосунках. Для того, щоб дізнатись про рівень енергоспоживання застосунків потрібно натиснути:

Налаштування → Батарея → Використання батареї.

Вимкніть на смартфоні автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо у тому випадку, якщо у вас приєднано декілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично). Для цього:

смартфони з системою Android → налаштування → акаунти та синхронізація

смартфони з системою iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм

Обмежте кількість додатків у “несплячому” режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок “Повітряна тривога”. Для цього:

смартфони з системою Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,

смартфони з системою iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку “Початок” → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.

Вимкніть розпізнавання голосових команд. Для цього:

смартфони з системою Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання «О’кей, Google»,

смартфони з системою iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.

Також вимкніть:

вібрацію

GPS

Bluetooth

Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.

Якщо ситуація з живленням критична:

увімкніть режим “екстрена економія енергії”

переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок

Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.

Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.