Про це йдеться у Telegram-каналі Держспецзв’язку.
Загальні рекомендації для тривалого збереження заряду смартфона:
- заряджайте телефон за кожної можливості
- тримайте зарядженими павербанки
- увімкніть режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях (Батарея, Живлення тощо)
- якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрана
Аби встановити енергоефективні налаштування на смартфоні:
- увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування
- встановіть енергоефективні “шпалери”: чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS
- вимкніть автообертання екрана
Також варто видалити зі смартфона некритичні для вас застосунки, які активно використовують батарею чи додаткові акаунти у цих застосунках. Для того, щоб дізнатись про рівень енергоспоживання застосунків потрібно натиснути:
- Налаштування → Батарея → Використання батареї.
Вимкніть на смартфоні автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо у тому випадку, якщо у вас приєднано декілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично). Для цього:
- смартфони з системою Android → налаштування → акаунти та синхронізація
- смартфони з системою iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм
Обмежте кількість додатків у “несплячому” режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок “Повітряна тривога”. Для цього:
- смартфони з системою Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,
- смартфони з системою iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку “Початок” → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.
Вимкніть розпізнавання голосових команд. Для цього:
- смартфони з системою Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання «О’кей, Google»,
- смартфони з системою iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.
Також вимкніть:
- вібрацію
- GPS
- Bluetooth
Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.
Якщо ситуація з живленням критична:
- увімкніть режим “екстрена економія енергії”
- переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок
Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.
Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.
- Починаючи з 10 жовтня у столиці та Київській області запроваджують графік погодинних відключень електроенергії.